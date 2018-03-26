5 adımda Facebook'un bilgilerinizi ele geçirmesini engelleyin
ntv.com.tr
Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Facebook, 50 milyon kullanıcısının yaşadığı veri ihlali nedeniyle zor günler geçirirken, kullanıcıların kişisel bilgileri için duyduğu endişe de zirve yaptı. Peki kişisel verilerinizi nasıl koruyacaksınız, Facebook'un akıllı telefonunuzdaki bilgilere ulaşmasını nasıl engelleyeceksiniz? İşte 5 adımda bilgilerinizi yanlış ellere geçmekten korumanın yolu...
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1
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, milyonlarca kişinin verilerinin ihlaliyle yaşanan son güvenlik skandalının ardından İngiliz gazetelerine ilan vererek özür dilemişti.
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2Bu yaşananlar, Facebook kullanıcılarını endişeye iterken, bilgilerini paylaşmama yönünde davranışa sürüklerken, Facebook'a dava da açıldı. İşte telefonunuzdan Facebook'un bilgilerinizi saklamasını engellemek için yapmanız gerekenler...
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3
TELEFONUNUZUN AYARLAR KISMINA GİRİN
İlk olarak telefonunuzun ayarlar bölümüne girmeniz gerekiyor.
Bunun için ana ekrandaki 'ayarlar' simgesine tıklayabilir ya da arama kısmına ayarlar yazarak ilgili ekrana ulaşabilirsiniz.
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4
UYGULAMALAR'I SEÇİNDaha sonra ekranda aşağıya doğru ilerleyerek Uygulamalar'a (Apps) dokunun.
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5
FACEBOOK'U SEÇİNDaha sonra akıllı telefonunuza yüklü olan uygulamalar içinde Facebook'u bulun ve dokunun.
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6
İZİNLERFacebook ile ilgili ayarlara ulaştığınız bu ekran uygulamanın kullandığı hafıza ve depolama gibi bilgilerin hemen altında İzinler'e (Permissions) dokunun.
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7
İZİNLERİ KALDIRIN
Bu ekran Facebook uygulamasının erişebileceği bilgilere izin verip vermemeyi düzenleyebilirsiniz.
"SMS" ve "Telefon" izinlerini kaldırın.
Bu izinleri kaldırdığınızda Facebook telefon aramalarınız veya size gelen sms'lerle ilgili bilgilere ulaşamayacak.