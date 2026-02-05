5 bin TL'ye bile var, cüzdan yakmayan telefon yok satıyor. En uygun fiyatlı akıllı telefonlar

Modelde bir adet ön ve arka kamera bulunuyor. 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla fotoğraf deneyimi sunuyor. Model, 6.09 inç ekran özelliği ile minimal bir görüntüye sahip oluyor.

Telefonda mavi, siyah ve kahverengi seçenekleri bulunuyor. Telefonun bataryasında, Lityum iyon kullanılarak pil kapsitesi 3 bin 20 mAH seviyelerine ulaştırılmış ancak hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Huawei markasının 2019 yılı içerisinde duyurduğu model şuan 5 bin lira seviyelerinden satılıyor.