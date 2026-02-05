5 bin TL'ye bile var, cüzdan yakmayan telefon yok satıyor. En uygun fiyatlı akıllı telefonlar
05.02.2026 11:39
Son Güncelleme: 05.02.2026 11:40
NTV - Haber Merkezi
Bütçe dostu akıllı telefon arayanlar için öne çıkan fiyat performans modelleri belli oldu. Uygun fiyat, güçlü kamera ve uzun pil ömrü sunan telefonlar listelendi. Bu telefonlar 5 bin TL'den başlayan fiyatlarıyla cep yakmıyor.
SAMSUNG GALAXY A04S
Samsung Galaxy A04s modeli bütçe dostu telefonlar arasında yer alıyor. Modelde 3 adet arka kamerasıyla 50 megapiksellik bir fotoğraf deneyimi bulunuyor. Ön kamerasında ise 5 megapiksellik bir fotoğraf kalitesi sunuyor.
Bu modelde suya dayanıklılık özelliği bulunmuyor. Lityum polimer bataryasıyla hızlı şarj olma gücü bulunuyor. 2022 yılında piyasaya sürelen model, hafıza ve renk farklılıklarıyla beraber 16 bin lira seviyesinde satışa çıkıyor.
HUAWAİ Y6
Modelde bir adet ön ve arka kamera bulunuyor. 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla fotoğraf deneyimi sunuyor. Model, 6.09 inç ekran özelliği ile minimal bir görüntüye sahip oluyor.
Telefonda mavi, siyah ve kahverengi seçenekleri bulunuyor. Telefonun bataryasında, Lityum iyon kullanılarak pil kapsitesi 3 bin 20 mAH seviyelerine ulaştırılmış ancak hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Huawei markasının 2019 yılı içerisinde duyurduğu model şuan 5 bin lira seviyelerinden satılıyor.
SAMSUNG GALAXY A17
Samsung Galaxy A17 modeli 6.7 inç ekran boyutuyla karşımıza çıkıyor. Batarya kapasitesi olarak 5 bin mAH özelliği ile hızlı şarj olma avantajına sahip bir şekilde piyasada yerini aldı.
Çift hat kullanılabilme özelliği sayesinde iş hatlarını kullananlar tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Samsung Galaxy A17 13 bin lira seviyesinden satışa suyunuluyor.
REDMİ 15C
Redmi 15C modeli, 6.9 inç özelliği ile minimal telefon kullanımı sunuyor. Batarya özellikleriyle öne çıkan telefonda 6 bin mAH batarya kapasitesi bulunuyor. Hızlı şarj özelliği de bulunan telefonda yüzde 50'lik bir şarj oranına 30 dakikada ulaşıldığı belirtiliyor.
Modelde, 8 MP ön kamera ve 50 MP'lik arka kamera bulunuyor. 2025 yılında piyasaya sürülen telefon 9 bin lira seviyesinden satılıyor.
HONOR X9B
Honor X9b uygun fiyatlı telefonlar arasında kamera çözünürlüğü ile dikkatleri üstüne çekiyor. Ekran boyutuyla ilgili 6.78 İnç özelliği bulunuyor. Türkiye'nin geçiş sağladığı 5G özelliğine bu modelde destek bulunuyor.
Üreticinin verisine göre 98 dakikada tam batarya kapasitesine ulaşabiliyor ayrıca 35w hızlı şarj özelliği bulunuyor. Parmak izi okuyucusuyla bu modelde yüksek güvenlik sağlanabiliyor. Çift hat özelliği ile de tercih sebebi oluyor. Honor X9b modeli piyasada 19 bin lira seviyelerinden satışta bulunuyor.
CASPER VIA X40
Casper VIA X40 modeli, 5 bin mAH batarya kapasitesi ve hızlı şarj özelliğine sahip. Ön kamerada 24 Mp kamera çözünürlüğü ve arka kamerada 50 MP bir çözünürlük sunuyor.
Ağ bağlantılarının özelinde maksimum 4.5 G desteği bulunuyor. Banka ve çipli işlemler içinde NFC özelliğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu model ortalama 10 bin lira seviyelerinden satışta bulunuyor.
GENERAL MOBİLE GM 24 PRO
General Mobile GM 24 Pro modeli ekran boyutu olarak 6.7 inç özelliğine sahip modelde ekranı gövdeye oranı yüzde 86 seviyelerinde bulunuyor. Li-ion Polymer batarya teknolojisi bulunuyor.Bu teknolojiyle cihaz üreticileri istedikleri şekillerde ve çok ince üretilebiliyor.
Ön kamerası 16 MP fotoğraf kalitesi sunarken arka kamerasında 50 MP kamera çözünürlüğü bulunuyor. Bu model 10 bin lira seviyelerinde satışta bulunuyor.