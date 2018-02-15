5 TL'ye zengin oldular (Sosyal medyada gördüğünüz her kareye inanmayın)
ntv.com.tr
Sosyal medyada son dönemde hayli popüler olan ‘rich kid’ akımının da etkisi ile yeni bir iş kolu ortaya çıkmış durumda.
-
1
Çin’de 6 yuan yani sadece 5 TL karşılığında 'Instagram’In zengin çocuğu' (Rcich Kid of Instagram) olmak mümkün.
Zira Çin'de bir firma 5 TL karşılığında kullanıcılarını zengin gibi gösteren sosyal medya prodüksüyonlarına imza atıyor.
-
2
ZENGİN TAKLİDİ YAPARAK 19 KADINI DOLANDIRDI
Sosyal medya platformu Instagram ile son dönemde bir hayli popüler olan ‘rich kids’ akımı bir dolandırıcılık hikayesi ile uzun bir süredir gündemde.
Çin’de bu akımı kullanarak zengin taklidi yapan Çinli adam Instagram'da yayınladığı sahte kareler ile herkesi yalanına inandırdı ve 19 kadını dolandırdı. Gözlatına alınan Tan hakim karşısına çıkmayı bekliyor.
-
3
ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI SOSYAL MEDYANIN SAHTE DÜNYASINI DEŞİFRE ETTİPhotoshop ve filtrelerin fotoğrafçılığın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde bir karenin gerçek olup olmadığını anlamak amatör bir göze sahip olan bizler için hiç de kolay değil.
-
4Bu durum Instagram ve Facebook gibi her gün milyonlarca karenin paylaşıldığı bu platformdaki çoğu kare için de geçerli.
-
5Zira bu platformlarda yayınlanan binlerce kare orjinal halinden oldukça uzak. İşte bu durumu kanıtlamak isteyen fotoğrafçı ve grafik sanatçısı Calob Castellon, ilginç bir projeye imza attı.
-
6Castellon çektiği fotoğrafların düzenleme öncesi ve sonrasını gösteren fotoğrafçı, gerçekten sıfırdan bir dünya yaratıldığını gösteriyor.
-
7
PERSPEKTİF ÇOK ÖNEMLİFotoğrafçılıkta yanıltıcı bir başka yanı daha var o da perspektif.
-
8Hiçbir teknik hile ve photoshop'a ihtiyaç olmadan yakalanan bu anlar için bir fotoğraf makinesi ve iyi bir hayal gücü yeterli.
-
9İşte sosyal medyanın en çok tıklanan perspektif mucizesi kareleri...
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
-
44
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
52
-
53
-
54
-
55
-
56
-
57
-
58
-
59
-
60
-
61
-
62
-
63
-
64
-
65
-
66
-
67
-
68
-
69
-
70
-
71
-
72
-
73
-
74
-
75
-
76
-
77
-
78
-
79
-
80
-
81
-
82
-
83
-
84
-
85
-
86
-
87
-
88
-
89
-
90
-
91
-
92
-
93
-
94
-
95
-
96
-
97
-
98
-
99
-
100
-
101
-
102
-
103
-
104
-
105
-
106
-
107
-
108
-
109
-
110
-
111
-
112
-
113
-
114
-
115
-
116
-
117
-
118
-
119
-
120
-
121
-
122
-
123
-
124
-
125
-
126
-
127
-
128
-
129
-
130
-
131
-
132
-
133
-
134
-
135
-
136
-
137
-
138
-
139
-
140
-
141
-
142
-
143
-
144
-
145
-
146
-
147
-
148
-
149
-
150
-
151
-
152
-
153
-
154
-
155
-
156
-
157
-
158
-
159
-
160
-
161
-
162
-
163
-
164
-
165
-
166
-
167
-
168
-
169
-
170
-
171
-
172
-
173
-
174
-
175
-
176
-
177
-
178Eğer neye bakacağını bilmiyorsan, yapılan müdahaleleri tespit etmek aslında zor. Bu fotoğraf üzerinde çokça oynama yapılmış. Tespit edebiliyor musun?
-
179Bu fotoğrafa göre bir önceki fotoğraf karesindeki en dikkat çeken farklılık bir önceki fotoğrafın sağ alt tarafına yerleştirilen atık su borusu. Ama dahası da var! Sol tarafta gölgeler uzatılmış ve fotoğraftaki kadının sağındaki beyaz rıhtım demirlerinin yerleri değiştirilmiş. Ayrıca kadının çenesi kısaltılmış, alnı düzleştirilmiş ve saçlarında da küçük oynamalar yapılmış.
-
180Meskun mahalde çekilen bir kare...
-
181Ta ki orijinalini görene kadar! Bir önceki fotoğraftaki erkeğin gölgesi, duruşuna uymuyor. Erkeğin yüzünde daha az kırışıklık var ve arka tarafta hem iki tane çöp bidonu hem de ağaca bir dal eklenmiş.
-
182
'Pilotgamso' isimli Instagram hesabının sahibi pilot bu aralar sosyal medyanın en çok konuşulan simalarının başında geliyor.
-
183
50 binin üzerinde takipçisi bulunan pilotun bu popülaritesinin sebebi ise havada giden bir uçağın kokpitinde çektiği selfie'leri sosyal medya hesabında paylaşması.
-
184Bu paylaşımlardan kısa bir süre sonra sosyal medyada bu karelerin gerçek olup olmadığı tartışması başladı.
-
185
Basına yansıyan karelerden birkaç gün sonra fenomen pilottan itiraf geldi. Tartışmalara yol açan pilot paylaştığı fotoğrafların sahte olduğunu kabul etti.
-
186
Zaten söz konusu karelerin gerçek olması pek de mümkün görünmüyordu. Örneğin bu karelerden birinde pilotun gözlüğünün yansımasından söz konusu kişinin havada değil pistte olduğu net bir şekilde görülüyordu.