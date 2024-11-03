50 yıl sonra Ay'a dönüş: NASA 9 bölge belirledi!
NASA, Artemis III misyonu kapsamında astronotların 50 yıl aradan sonra Ay’a iniş yapacağı 9 bölgeyi belirledi. Görevde ilk kez beyaz olmayan ve kadın astronotlar da yer alacak.
İLK KEZ SİYAHİ VE KADINLAR YER ALACAK
NASA'nın Ay' a dönüş hazırlıkları hızlandı.
Artemis III misyonu ile Ay’a iniş yapılacak bölgeler uzay ajansı tarafından belirlendi.
Bu misyonla, 50 yıl aradan sonra astronotlar yeniden Ay’ın yüzeyine adım atacak.
İlk kez siyahi ve kadın astronotların da yer alacağı bu görev, uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacak.