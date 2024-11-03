50 yıl sonra Ay'a dönüş: NASA 9 bölge belirledi!

AY'IN KEŞFEDİLMEYEN KISMI

Seçilen bölgelerin bilimsel değerleri de analiz edildi. Her bir bölge, Güneş Sistemi'nin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor. Ay’ın güney kutbu, astronotlar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor.