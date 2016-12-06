51. Bölge için geri adım (2 milyon kişi gönüllü olmuştu)
ntv.com.tr
Yıllardır gizemini koruyan ve içinde uzaylıların bulunduğu iddia edilen 51. Bölge internette ilginç bir kampanyaya konu olmuştu. Ancak 2 milyon kişinin gönüllü olmasına rağmen geri adım atıldı.
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Yıllardır gizemini koruyan ve içinde uzaylıların bulunduğu iddia edilen 51. Bölge'ye girmek için sosyal medyada başlatılan kampanya 2 milyon katılımcıya ulaşmıştı.
Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen kampanya için geri adım atıldı.
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Facebook üzerinden başlatılan proje Facebook tarafından geri çekildi.
Ancak gelen tepkiler üzerine Facebook, sayfanın yanlışlıkla kullanımdan kaldırıldığını açıkladı ve sayfanın yeninden yayına alındığı bilgisini paylaştı.
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51. BÖLGE UYDU FOTOĞRAFLARI İLE DEŞİFRE OLDUUydu fotoğraflarıyla Dünya’nın çeşitli bölgelerini internetten inceleme imkanı veren Google’ın yeni özelliği 51. Bölge üzerindeki tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.
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4Teknoloji devi Google'ın 'timelapse' video özelliğine gelen yeni güncelleme ile artık kullanıcılar dünyanın herhangi bir yerinin uydu görüntülerini 1984'ten günümüze görebiliyor.
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5Bu özellik sonrası 51. Bölge'nin 32 yıllık değişimi de gözler önüne serildi.
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6ABD'nin en gizli üssü olarak kabul gören, Nevada'daki çöl, ABD ordusu tarafından sıkı bir biçimde konuyor.
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7Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.
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8Ancak görünen o ki ufologların en çok rağbet ettiği konu olan üssün yeni görüntüleri 51. Bölge'yi yeniden gündeme taşıyacak.
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9Zira ne amaçla kullanıldığı hala bir gizem olan üs teknoloji devinin yayınladığı fotoğraflarda 32 yıl içinde gözle görülür bir gelişim göstermiş.
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10Ancak bu buzdağının görünen kısmı olabilir.
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11Zira pek çok ufolog üssün asıl kısmının yeraltında olduğunun altını çiziyor.
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12İşte Google'ın gözünden yüzlerce komplo teorisine konu olan 51. Bölgenin 1984'ten günümüze evrimi....
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