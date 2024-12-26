55 milyon ışık yılı uzaklıkta: Kara delikte gama ışını patlaması görüldü

Bu patlamada her biri birkaç teraelektronvolt enerji taşıyan fotonlar, yani ışık paketçikleri vardı.

Bir uçan sivrisineğin sahip olduğu enerjiye eşdeğer. Böylesine küçük parçacıklar için bu, inanılmaz bir enerji miktarıdır.

Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'tan (UCLA) astronom ve çalışmanın ortak yazarı Weidong Jin, bir açıklamasında, "Bu parçacıklar ışık hızına yakın bir hızda seyahat ediyorlar ve bu kadar enerjiyi nerede ve nasıl kazandıklarını anlamak istiyoruz." dedi.