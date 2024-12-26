55 milyon ışık yılı uzaklıkta: Kara delikte gama ışını patlaması görüldü
Gökbilimciler, şimdiye kadar fotoğraflanan ilk kara deliğin muazzam bir gama ışını patlaması yaydığını tespit etti. Bu patlama, parçacıkların ışık hızına yakın hızlarda enerji kazandığı süreçlere dair ipuçları sunuyor. Araştırmalar, kara deliklerin çevresindeki manyetik alan düzensizliklerinin bu olağanüstü enerji dönüşümünü nasıl tetiklediğini anlamayı hedefliyor.
2019 yılında Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope) tarafından ölümsüzleştirilen, şimdiye kadar fotoğraflanmış ilk kara delik olan M87, araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor.
Yakın zamanda, M87'nin devasa bir gama ışını patlaması yaydığı tespit edildi.
Bu tür olayların incelenmesi, bilim insanlarının parçacıkların kara deliklerin yakınında nasıl davrandığını anlamalarına yardımcı olabilir.