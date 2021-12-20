5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı

Yeni tip corona virüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte, sosyal medyada ortaya atılan komplo teorilerinin ardı arkası kesilmedi. Hollanda'da yapılan son çalışma, bu dezenformasyonun nasıl hayati bir tehlikeye yol açabileceğinin adeta en somut örneğini teşkil ediyor. Araştırmacılar, 5G'yi önlediği iddia edilen bileklik ve kolye benzeri aksesuarların yüksek düzeyde radyasyon yaydığını buldu. Uzmanlar, bu tip ürünlerin DNA'nın bozulması da dahil olmak üzere çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 17:24 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 06:30

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 1

İnsanları 5G'den koruduğu iddia edilen bileklik vb. takıların  kullanıcılarını yoğun radyasyona maruz bıraktığı tespit edildi. 

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 2

Hollanda Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Otoritesi (ANVS), bu tip ürünlere sahip olan kişilerin, kurumla iletişime geçmesini isteyen bir bildiri yayınladı.

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 3

ANVS tarafından yapılan testler, 5G’yi önlediği öne sürülen, uyku maskesi, bilek bantları, kolye gibi ürünlerin çeşitli  radyoaktif maddeler içerdiğini ve bu nedenle sürekli olarak iyonlaştırıcı radyasyon yaydığını buldu.

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 4

DNA'YA ZARAR VEREBİLİR

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmak olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir. Potansiyel sağlık riski nedeniyle, radyoaktif maddeler içeren bu tüketici ürünleri yasaklanmıştır. İyonize radyasyon doku ve DNA'ya zarar verebilir. Örneğin kırmızı bir cilde neden olabilir” denildi.

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 5

Bununla birlikte ANVS, test edilen ürünlerin tamamının listesi internet sitesinde yayımladı. Ayrıca aksesuarların radyasyon nedeniyle farklı yöntemlerle atılması gerektiği bildirdi.Tanımlanan ürünler arasında bir “Energy Armour” markasına ait uyku maskesi, bilezik ve kolyenin yanı sıra Magnetix Wellness markalı çocuklar için bir bilezik yer aldı. 

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 6

COVİD-19 PANDEMİSİYLE 5G KOMPLO TEORİLERİ YAYILDI

Öte yandan, corona virüs pandemisinin ortaya çıkışıyla 5G komplo teorileri sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı. Ancak, başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere birçok bilim insanı  'kablosuz teknolojilere maruz kalma ile nedensel olarak bağlantılı' hiçbir olumsuz sağlık etkisi bulunamadığını pek çok kez açıkladı. 

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 7

Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan komplo teorisinde, Covid-19’un 5G dalgaları ile yayıldığı iddia edildi. Ardından ABD ve İngiltere'deki bazı şehirlerde baz istasyonları ateşe verildi. 

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 8

8 BİN LİRAYA USB ÇUBUĞU

Komplo teorileri, hiçbir etkisi olmadığı bilinen  bir "anti-5G" cihaz pazarını ateşledi. Mayıs 2020'de Birleşik Krallık Ticaret Standartları, 5G'den "koruma" sunduğunu iddia eden 339 sterlinlik (yaklaşık 8 bin lira) bir USB çubuğunun satışını engellemeye çalıştı.

5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı - 9

Amazon'da ise "anti-radyasyon çıkartmaları" da satıldı.

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