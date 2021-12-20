5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı

COVİD-19 PANDEMİSİYLE 5G KOMPLO TEORİLERİ YAYILDI

Öte yandan, corona virüs pandemisinin ortaya çıkışıyla 5G komplo teorileri sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı. Ancak, başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere birçok bilim insanı 'kablosuz teknolojilere maruz kalma ile nedensel olarak bağlantılı' hiçbir olumsuz sağlık etkisi bulunamadığını pek çok kez açıkladı.