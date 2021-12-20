5G'den koruduğu iddia edilen ürünlerde yüksek düzeyde radyasyon bulundu: Uzmanlardan "DNA'yı bozabilir" uyarısı

Haberler - ntv.com.tr 20.12.2021 - 17:24 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 06:30
İnsanları 5G'den koruduğu iddia edilen bileklik vb. takıların kullanıcılarını yoğun radyasyona maruz bıraktığı tespit edildi.
Hollanda Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Otoritesi (ANVS), bu tip ürünlere sahip olan kişilerin, kurumla iletişime geçmesini isteyen bir bildiri yayınladı.
ANVS tarafından yapılan testler, 5G’yi önlediği öne sürülen, uyku maskesi, bilek bantları, kolye gibi ürünlerin çeşitli radyoaktif maddeler içerdiğini ve bu nedenle sürekli olarak iyonlaştırıcı radyasyon yaydığını buldu.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, “İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmak olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir. Potansiyel sağlık riski nedeniyle, radyoaktif maddeler içeren bu tüketici ürünleri yasaklanmıştır. İyonize radyasyon doku ve DNA'ya zarar verebilir. Örneğin kırmızı bir cilde neden olabilir” denildi.
Bununla birlikte ANVS, test edilen ürünlerin tamamının listesi internet sitesinde yayımladı. Ayrıca aksesuarların radyasyon nedeniyle farklı yöntemlerle atılması gerektiği bildirdi.Tanımlanan ürünler arasında bir “Energy Armour” markasına ait uyku maskesi, bilezik ve kolyenin yanı sıra Magnetix Wellness markalı çocuklar için bir bilezik yer aldı.
Öte yandan, corona virüs pandemisinin ortaya çıkışıyla 5G komplo teorileri sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı. Ancak, başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere birçok bilim insanı 'kablosuz teknolojilere maruz kalma ile nedensel olarak bağlantılı' hiçbir olumsuz sağlık etkisi bulunamadığını pek çok kez açıkladı.
Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan komplo teorisinde, Covid-19’un 5G dalgaları ile yayıldığı iddia edildi. Ardından ABD ve İngiltere'deki bazı şehirlerde baz istasyonları ateşe verildi.
Komplo teorileri, hiçbir etkisi olmadığı bilinen bir "anti-5G" cihaz pazarını ateşledi. Mayıs 2020'de Birleşik Krallık Ticaret Standartları, 5G'den "koruma" sunduğunu iddia eden 339 sterlinlik (yaklaşık 8 bin lira) bir USB çubuğunun satışını engellemeye çalıştı.
Amazon'da ise "anti-radyasyon çıkartmaları" da satıldı.