6 yıldır gizemi çözülemiyor. Güneş'e yaklaşırken parçalanmıştı, Kuyruklu Yıldızın bir parçası kaldı mı?
12.02.2026 11:40
Son Güncelleme: 12.02.2026 11:42
NTV - Haber Merkezi
Güneş’e yaklaşırken parçalanan "C/2019 Y4 ATLAS" adlı kuyruklu yıldızın tamamen yok olup olmadığı hala bilinmiyor.
KAYDA DEĞER BİR PARÇA KALDI MI?
C/2019 Y4 ATLAS adlı kuyruklu yıldız, Aralık 2019’da keşfedildi. 2020’nin başlarında hızla parlaklaşan gök cisminin, Mayıs ayında Dünya’ya en yakın geçişini yaparken çıplak gözle görülebileceği öngörülüyordu.
Ancak Nisan 2020’nin sonlarında, Güneş’e yaklaşırken onlarca parçaya ayrıldı. Bu durum hem gökyüzü gözlemcilerini hayal kırıklığına uğrattı hem de astronomlar için yeni bir gizem yarattı.
Kuyruklu yıldızın çekirdeğinden geriye kayda değer bir parça kalmış olabilir miydi?
YARIM KİLOMETRELİK BİR PARÇA İHTİMALİ
Boston Üniversitesi’nden bir ekip, 2020’nin Ağustos ve Ekim aylarında gökyüzünü tarayarak kalıntı aradı. Ancak araştırmacılar herhangi bir kalıntıya rastlayamadı.
Bu durum, kuyruklu yıldızdan hiçbir şey kalmadığı anlamına gelmeyebilir. Bilim insanlarına göre geriye kalan parça, teleskopların tespit sınırının altında, yaklaşık yarım kilometreden daha küçük olabilir.
Araştırma sonuçlarına göre, yarım kilometreden küçük bir parçanın hala Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerliyor olması ihtimal dahilinde.
SON GÖRÜNTÜ HAZİRAN 2020'DE KAYDEDİLDİ
Kuyruklu yıldızın parçalanmasının ardından, Hubble Uzay Teleskobu ve diğer gözlemevleri yaklaşık iki düzine parçayı takip etti. En son 8 Haziran 2020’de NASA’nın STEREO uzay aracı tarafından görüntülenen kalıntılarda çekirdeğin “tamamen parçalanmış” göründüğü belirtildi.
Parçalar “A” ve “B” olarak adlandırıldı. “A” parçasının, ilk üç gün içinde kütlesinin yaklaşık yüzde 70’ini kaybettiği tahmin ediliyor.
Araştırmacılar, mevcut verilerle büyük bir parçanın hayatta kalıp kalmadığı konusunda kesin sonuca varılamayacağını belirtti.
NEDEN ÖNEMLİ?
C/2019 Y4 ATLAS’ın akıbeti yalnızca tek bir gök cisminin kaderiyle ilgili değil. Çalışma, Güneş’e yaklaşan kuyruklu yıldızların yoğun ısı altında nasıl parçalandığını anlamaya katkı sunuyor.
Ayrıca bazı araştırmalara göre C/2019 Y4, binlerce yıl önce parçalanmış daha büyük bir kuyruklu yıldız ailesinin üyesi olabilir. Bu da kuyruklu yıldızların bin yıllar süren evrimini anlamak açısından önem taşıyor.