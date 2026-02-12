6 yıldır gizemi çözülemiyor. Güneş'e yaklaşırken parçalanmıştı, Kuyruklu Yıldızın bir parçası kaldı mı?

Kuyruklu yıldızın parçalanmasının ardından, Hubble Uzay Teleskobu ve diğer gözlemevleri yaklaşık iki düzine parçayı takip etti. En son 8 Haziran 2020’de NASA’nın STEREO uzay aracı tarafından görüntülenen kalıntılarda çekirdeğin “tamamen parçalanmış” göründüğü belirtildi.

Parçalar “A” ve “B” olarak adlandırıldı. “A” parçasının, ilk üç gün içinde kütlesinin yaklaşık yüzde 70’ini kaybettiği tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, mevcut verilerle büyük bir parçanın hayatta kalıp kalmadığı konusunda kesin sonuca varılamayacağını belirtti.