76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

Yaklaşık 76 milyon yıl önce dünyayı dolaşan bir T. Rex akrabasının fosilleşmiş iskeletinin bu ay New York'ta açık artırmaya çıkacağı duyuruldu.

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 09:08

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak - 1

Müzayede evi Sotheby`s, Gorgosaurus iskeletinin 28 Temmuz`da Sotheby`nin doğal tarih müzayedesinin en önemli parçası olacağını söyledi.

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak - 2

Gorgosaurus, Kretase Dönemi`nin sonlarında şimdi batı Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olan bölgelerde yaşayan bir tepe etoburdu.

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak - 3

Akrabası Tyrannosaurus Rex`ten 10 milyon yıl önce yaşadı.

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak - 4

Sotheby`s, satılan iskeletin 2018`de Montana, Havre yakınlarındaki Judith Nehri Oluşumu`nda keşfedildiğini söyledi.

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak - 5

Gorgosaurus, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 6,7 metre uzunluğunda.

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak - 6

Müzayede evi, bilinen diğer tüm Gorgosaurus iskeletlerinin müze koleksiyonlarında bulunduğunu ve bunu özel mülkiyet için mevcut tek örnek haline getirdiğini söyledi.

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak - 7

Sotheby`nin fosil için satış öncesi tahmini 5 milyon ila 8 milyon dolar arasında.

76 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak - 8

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