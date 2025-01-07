780 milyon yıllık kalıntılar ortaya çıkardı: Et seven mağara adamı efsanesi çürütüldü!
Yapılan son araştırmalar, ilk insanların beslenme tarzının büyük ölçüde bitki bazlı gıdalardan oluştuğunu ve et ağırlıklı beslenme klişesinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
Bar-Ilan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, ilk insanların beslenme alışkanlıklarına dair yaygın bir yanılgıyı ortaya çıkardı.
Çalışmada, büyük ölçüde et tükettiği düşünülen mağara adamlarının besinlerinde meşe palamudu, tahıllar, baklagiller ve su bitkileri gibi bitki bazlı yiyeceklerin merkezi bir rol oynadığını keşfetti.