780 milyon yıllık kalıntılar ortaya çıkardı: Et seven mağara adamı efsanesi çürütüldü!

780 BİN YILLIK KALINTILAR

Antik bir yerleşim alanında bulunan 780 bin yıllık bazalt aletler üzerinde yapılan analizler, nişasta taneleri gibi mikroskobik kalıntıları gün yüzüne çıkardı.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Hadar Ahituv, bu bulguların ilk insanların diyetinde bitkilerin önemini vurguladığını belirterek, “Bitkisel gıdalar, insan beyninin enerji ihtiyacını karşılayan karbonhidratlar açısından zengindi ve evrimsel gelişimimizde kritik bir rol oynadı” dedi.