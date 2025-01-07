780 milyon yıllık kalıntılar ortaya çıkardı: Et seven mağara adamı efsanesi çürütüldü!

Yapılan son araştırmalar, ilk insanların beslenme tarzının büyük ölçüde bitki bazlı gıdalardan oluştuğunu ve et ağırlıklı beslenme klişesinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

780 milyon yıllık kalıntılar ortaya çıkardı: Et seven mağara adamı efsanesi çürütüldü! - 1

Bar-Ilan Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, ilk insanların beslenme alışkanlıklarına dair yaygın bir yanılgıyı ortaya çıkardı. 

Çalışmada, büyük ölçüde et tükettiği düşünülen  mağara adamlarının besinlerinde meşe palamudu, tahıllar, baklagiller ve su bitkileri gibi bitki bazlı yiyeceklerin merkezi bir rol oynadığını keşfetti. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

780 milyon yıllık kalıntılar ortaya çıkardı: Et seven mağara adamı efsanesi çürütüldü! - 2

780 BİN YILLIK KALINTILAR

Antik bir yerleşim alanında bulunan 780 bin yıllık bazalt aletler üzerinde yapılan analizler, nişasta taneleri gibi mikroskobik kalıntıları gün yüzüne çıkardı.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Hadar Ahituv, bu bulguların ilk insanların diyetinde bitkilerin önemini vurguladığını belirterek, “Bitkisel gıdalar, insan beyninin enerji ihtiyacını karşılayan karbonhidratlar açısından zengindi ve evrimsel gelişimimizde kritik bir rol oynadı” dedi. 

780 milyon yıllık kalıntılar ortaya çıkardı: Et seven mağara adamı efsanesi çürütüldü! - 3

Araştırmacılar, erken insan topluluklarının yalnızca bitki tüketmekle kalmayıp, bunları işlemek için gelişmiş yöntemler kullandığını belirtti. 

Bazalt topuz ve örsler, bitkileri ezmek ve nişasta tanelerini açığa çıkarmak için kullanılıyordu. Bu bulgular, insanların karmaşık gıda hazırlama tekniklerini çok erken dönemlerde geliştirdiğini gösteriyor.

780 milyon yıllık kalıntılar ortaya çıkardı: Et seven mağara adamı efsanesi çürütüldü! - 4

ET OBUR MAĞRA ADAMI TARİHE KARIŞTI

Araştırma, "et oburu mağara adamı" klişesinin bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu ve bitki tabanlı beslenmenin insan evrimindeki kilit rolünü doğruladığını vurguluyor.

Bulgular, modern "Paleo Diyeti" konseptine yeni bir perspektif kazandırarak bitkisel gıdaların önemini öne çıkarıyor.

780 milyon yıllık kalıntılar ortaya çıkardı: Et seven mağara adamı efsanesi çürütüldü! - 5
DAHA FAZLA GÖSTER