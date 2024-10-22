80 milyon yıllık dinozor yumurtları keşfedildi: "Tamamen sağlam"
Bilim insanları, Çin’in Ganzhou kentinde 80 milyon yıl öncesine tarihlenen tamamen sağlam ve bugüne kadar keşfedilmiş en küçük dinozor yumurtalarını ortaya çıkardı. Araştırmalar sonucu yeni bir tür olduğu belirlenen yumurtalar, dinozorların üreme alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler sunma potansiyeli taşıyor.
Bilim insanları Çin'in Ganzhou kentinde, 80 milyon yıl öncesine tarihlenen tamamen sağlam, bugüne kadar keşfedilmiş en küçük dinazor yumurtaları ortaya çıkarttı.
Bir inçten biraz daha uzun olan yumurta, Geç Kretase dönemine ait, tamamen korunmuş altı yumurtalık tam bir yuvanın parçası olarak keşfedildi.