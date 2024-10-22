80 milyon yıllık dinozor yumurtları keşfedildi: "Tamamen sağlam"

Keşif, yumurtaların ellipsoidal yani oval şekilli bir dinozor yumurtası ailesine ait olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu türün nasıl evrildiğini ve üreme stratejilerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapmayı planlıyorlar. Bir sonraki adım olarak mikro-CT taramaları ile yumurtaların iç yapısı üç boyutlu olarak incelenecek ve bu sayede yumurtaların nasıl oluştuğu hakkında daha detaylı bilgiler elde edilecek.