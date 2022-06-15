9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği keşfedildi

BAŞIBOŞ KARA DELİK BULUNMUŞTU

Bilim insanları 2022'in başlarında ilk önce anlamlandıramadığı bir veri setine ulaştı. Yapılan incelemeler gezegenimiz Dünya'nın da bir parçası olduğu Samanyolu Galaksisi içerisinde aykırı bir gök cismi tespit etti.

Söz konusu cismin başıboş dolaşan bir kara delik olduğu öne sürüldü. Bu Uzay boşluğunda sık rastlanan bir durum değil. Kütlece çok ağır olan kara delikler etrafındaki maddeleri kendilerine çekerler.