ABD Donanması'ndan 'UFO' itirafı
ntv.com.tr
ABD Donanması daha önce yayınlanan UFO görüntüleri ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 2004’te California ve 2015’te Florida’da kayda alınan görüntülerde UFO görüldüğü iddiaları hakkında ABD donanması tarafından açıklama yapıldı.
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Açıklamada söz konusu cisimlerin tanımlanamadığı bilgisine yer verildi. İddialar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve ‘tanımlanamayan hava cisimleri’ olarak nitelenmişti.
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3Geçtiğimiz dönemde Pentagon Sözcüsü Christopher Sherwood, Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı isimli proje kapsamında, uzun yıllardır UFO'lar üzerinde araştırma yapıldığını belirtmişti.
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ABD’NİN UFO BELGELERİ YAYINLANDI
ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem geçtiğimiz dönemde kalkmış, ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlanmıştı.
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Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD’nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.
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Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı.
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7Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.
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UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOROnlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.
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9Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.
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10CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.
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11Colarado (ABD), 1929.
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12New York, 1984.
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13Los Angeles, 1942
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14ABD, 1964
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15Zurich, 1966
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16Kaliforniya, 1945
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17Hong Kong, 2012
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18Massachusetts, 1952
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19Teksas,1951
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20Yeni Zelanda, 1951
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21Oklahoma, 1947
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221939 yılında çekilen bu karenin çekildiği yer bilinmiyor.