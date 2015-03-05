NTV

ABD Donanması'ndan 'UFO' itirafı

ntv.com.tr

ABD Donanması daha önce yayınlanan UFO görüntüleri ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı

  • 1

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 2004’te California ve 2015’te Florida’da kayda alınan görüntülerde UFO görüldüğü iddiaları hakkında ABD donanması tarafından açıklama yapıldı. 

  • 2

    Açıklamada söz konusu cisimlerin tanımlanamadığı bilgisine yer verildi. İddialar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve ‘tanımlanamayan hava cisimleri’ olarak nitelenmişti. 

  • 3

    Geçtiğimiz dönemde Pentagon Sözcüsü Christopher Sherwood, Gelişmiş Uzay Tehdidi Tespit Programı isimli proje kapsamında, uzun yıllardır UFO'lar üzerinde araştırma yapıldığını belirtmişti.
  • 4

    ABD’NİN UFO BELGELERİ YAYINLANDI

    ABD’NİN UFO BELGELERİ YAYINLANDI

    ABD’nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem geçtiğimiz dönemde kalkmış, ABD Defense Intelligence Agency’ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlanmıştı.

  • 5

    Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD’nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı. 

  • 6

    Aynı belgelere göre, ABD’deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı. 

  • 7

    Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.
  • 8

    UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

    UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR
    Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil. 

  • 9

    Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti.
  • 10

    CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.
  • 11

    Colarado (ABD), 1929.
  • 12

    New York, 1984.
  • 13

    Los Angeles, 1942
  • 14

    ABD, 1964
  • 15

    Zurich, 1966
  • 16

    Kaliforniya, 1945
  • 17

    Hong Kong, 2012
  • 18

    Massachusetts, 1952
  • 19

    Teksas,1951
  • 20

    Yeni Zelanda, 1951
  • 21

    Oklahoma, 1947
  • 22

    1939 yılında çekilen bu karenin çekildiği yer bilinmiyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin