ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı

83 kilometrelik kuantum ağı kuran ABD, 10 yıllık 'hacklenemez' internet planını açıkladı.

28.07.2020 - 08:47

ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı - 1

ABD'li bilim insanları, kuantum bilgi işleme teknolojisine dayanan daha güvenli bir internet için altyapı çalışmalarında başladı. 

ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı - 2

ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri 'sanal ortamda hacklenemeyen' olarak tanımlanan kuantum internet planını kamuoyu ile paylaştı. 

ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı - 3

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, proje kapsamında kuantum mekaniği kullanarak mevcut ağlardan daha güvenli veri aktarımı sağlaması planlanıyor. 

ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı - 4

Yapılan açıklamada "Kuantum veri aktarımının en önemli özelliği, bilginin iki konum arasında iletilirken ele geçirilmesinin son derece zor olmasıdır. Bilim insanları bu özelliği sanal ortamda hacklenemez ağlar yapmak için kullanmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi. 

ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı - 5

ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre proje kapsamında 10 yıl içinde kuantum internetin bir prototipinin oluşturulması planlanıyor. 

ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı - 6

Geçtiğimiz aylarda enerji bakanlığına bağlı Argonne Ulusal Laboratuvarı ve Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları, ülke çapındaki kara temelli en uzun kuantum ağlarından birini oluşturmayı başarmıştı. 

ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı - 7
Bu proje kapsamanda ve Chicago banliyölerinde 83 kilometrelik bir “kuantum ilmek” üretilmişti.
  • Etiketler :

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER