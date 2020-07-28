ABD 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı

Yapılan açıklamada "Kuantum veri aktarımının en önemli özelliği, bilginin iki konum arasında iletilirken ele geçirilmesinin son derece zor olmasıdır. Bilim insanları bu özelliği sanal ortamda hacklenemez ağlar yapmak için kullanmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.