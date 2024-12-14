ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi?

"BİZİ GÖZETEN MUHAFIZLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Isaacman, "Amerikalılar alçak Dünya yörüngesinde olacaksa onları koruyacak insanlara ihtiyaç duyacağız. İnsanlığın izleyeceği yol bu. Amerika buna öncülük edecek ve yükseklerde bizi gözeten muhafızlara ihtiyacımız olacak."diye konuştu.

41 yaşındaki Isaacman, daha önce SpaceX'in Crew Dragon kapsülünde kendi finanse ettiği iki ticari görevle uzaya uçmuştu.

Ancak ABD hükümeti için çalışmaya başlaması gelecekteki tüm seyahatlerini askıya almasına neden oldu.