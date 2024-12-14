ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi?
NASA'nın müstakbel Başkanı Jared Isaacman, ABD askerlerinin uzaya gönderilmesinin "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu öne sürdü. Isaacman, uzaya daha fazla insan gönderme planlarının ABD ordusunun bazı askerlerini içereceğini söyledi. Amerikalılar alçak Dünya yörüngesinde olacaksa onları koruyacak insanlara ihtiyaç duyulacağını belirten Isaacman, "Amerika buna öncülük edecek ve yükseklerde bizi gözeten muhafızlara ihtiyacımız olacak."diye konuştu. NASA'nın müstakbel yöneticisi, ABD askerlerinin uzaya gönderileceğini dile getiren ilk kişi değil. Emekli Korgeneral John Shaw daha önce, Savunma Bakanlığı'nın Dünya dışında komuta merkezleri kuracağını söylemişti.
Müstakbel NASA Başkanı Jared Isaacman, ülkenin ekonomik çıkarlarını korumak için ABD askerlerinin uzaya gönderilmesinin "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu söyledi.