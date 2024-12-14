ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi?

NASA'nın müstakbel Başkanı Jared Isaacman, ABD askerlerinin uzaya gönderilmesinin "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu öne sürdü. Isaacman, uzaya daha fazla insan gönderme planlarının ABD ordusunun bazı askerlerini içereceğini söyledi. Amerikalılar alçak Dünya yörüngesinde olacaksa onları koruyacak insanlara ihtiyaç duyulacağını belirten Isaacman, "Amerika buna öncülük edecek ve yükseklerde bizi gözeten muhafızlara ihtiyacımız olacak."diye konuştu. NASA'nın müstakbel yöneticisi, ABD askerlerinin uzaya gönderileceğini dile getiren ilk kişi değil. Emekli Korgeneral John Shaw daha önce, Savunma Bakanlığı'nın Dünya dışında komuta merkezleri kuracağını söylemişti.

ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi? - 1

Müstakbel NASA Başkanı Jared Isaacman, ülkenin ekonomik çıkarlarını korumak için ABD askerlerinin uzaya gönderilmesinin "kesinlikle kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi? - 2

"NASA İÇİN CESUR YENİ DÖNEM"

Seçilmiş Başkan Donald Trump, geçen hafta teknoloji milyarderini ABD Uzay Ajansı'nın bir sonraki başkanı olarak aday göstererek, onun "NASA'yı cesur bir yeni döneme taşıyacağını" söylemişti.

ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi? - 3

ABD ORDUSU DA UZAYA GİDECEK

Uzay Kuvvetleri Birliği'nin, Florida'nın Orlando kentinde düzenlediği Spacepower 2024 konferansında konuşan Isaacman, uzaya daha fazla insan gönderme planlarının ABD ordusunun bazı askerlerini içereceğini söyledi.

Görseller: Yapay zeka

ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi? - 4

"BİZİ GÖZETEN MUHAFIZLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Isaacman, "Amerikalılar alçak Dünya yörüngesinde olacaksa onları koruyacak insanlara ihtiyaç duyacağız. İnsanlığın izleyeceği yol bu. Amerika buna öncülük edecek ve yükseklerde bizi gözeten muhafızlara ihtiyacımız olacak."diye konuştu.

41 yaşındaki Isaacman, daha önce SpaceX'in Crew Dragon kapsülünde kendi finanse ettiği iki ticari görevle uzaya uçmuştu.

Ancak ABD hükümeti için çalışmaya başlaması gelecekteki tüm seyahatlerini askıya almasına neden oldu.

ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi? - 5

YAPILANIN DIŞINA ÇIKMAK

NASA'nın yeni başkanı olarak hedeflerinden biri de madencilik, imalat ve enerjiyi de kapsayabilecek uzay ekonomisinin inşasına yardımcı olmak.

Isaacman, Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i gibi özel şirketleri "bir süredir yapılan şeyin dışında bir şeyin şifresini çözmeye" çağırdı.

ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi? - 6

"İNSANLIK UZAY MEDENİYETİ OLACAK"

Trump'ın kendisini NASA'nın başına geçecek isim olarak göstermesinin ardından Isaacman, “Uzay, biyoteknoloji, madencilik ve yeni enerji kaynaklarına giden eşsiz bir potansiyele sahip. Gelişen bir uzay ekonomisi olacak- sayısız insanın uzayda yaşaması ve çalışması için fırsatlar yaratacak. NASA'da, bu olasılıkları takip edeceğiz ve insanlığın uzay medeniyeti haline geldiği bir çağı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi? - 7

AY'DA KALICI VARLIK

Isaacman, uzaya seyahat edecek ilk askeri birliğe dair bir zaman aralığına işaret etmedi ama bunun NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'da kalıcı bir şekilde varlık göstermesiyle eş zamanlı gerçekleşeceğini öne sürdü.

ABD hükümeti uzaya asker gönderecek mi? - 8

DÜNYA DIŞI KOMUTA MERKEZLERİ

NASA'nın müstakbel yöneticisi, ABD askerlerinin uzaya gönderileceğini dile getiren ilk kişi değil. 2020'de emekli Korgeneral John Shaw, Savunma Bakanlığı'nın Dünya dışında komuta merkezleri kuracağını söylemişti.

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