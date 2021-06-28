ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu yayımladı.

Anadolu Ajansı 28.06.2021 - 07:56

ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 1
Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 2
Tanımlanamayan cisimlerin genellikle ABD ordusuna ait eğitim alanlarının yakınlarında gözlemlendiğine değinilen raporda, bunun o bölgelerde çok fazla radar ve sensör bulunmasından kaynaklandığına işaret edildi.
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 3
Raporda, uçuş şekilleri bakımında incelenen 21 tanımlanamayan cisimden 18'inin alışılmışın dışında uçuş ve hareket özelliği gösterdiğine vurgu yapıldı.
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 4
Bu cisimlerden bazılarının havada asılı kaldığı, bazılarının rüzgara ters uçtuğu bazılarının çok çabuk hızlanıp çok çabuk yavaşladığının tespit edildiği belirtildi.
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 5
ABD'NİN GİZLİ DENEYLERİ DE OLABİLİR
Raporda, tanımlanamayan hava olaylarının tek bir açıklamasının olmadığına vurgu yapıldı.
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 6
Bunların havaya bıraklmış bir kalıntı olabileceği gibi atmosferik bir durumdan da kaynaklanabileceği ifade edildi.
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 7
Diğer taraftan bunun yabancı bir güce ait bir testin parçası da olabileceği kaydedilen raporda, "Bu tanımlanamayan hava olayları aynı zamanda ABD kuruluşları tarafından geliştirilen gizli programlar da olabilir" denildi.
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 8
Raporda bir diğer seçeneğinde henüz bilimsel olarak izah edilmeyen cisimler de olabileceği aktarıldı.
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 9
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 10
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 11
ABD merakla beklenen UFO raporunu yayımladı - 12

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