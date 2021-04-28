ABD ordusuna ultra gelişmiş gözlük: Video oyunları aratmıyor

ABD ordusu askerleri için yeni bir gece görüşü gözlüğü geliştirildi. Gözlüğe ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Kullanıcılar gözlük için video oyunlarını aratmıyor yorumunu yaptı.

ntv.com.tr 28.04.2021 - 14:29

ABD ordusuna ultra gelişmiş gözlük: Video oyunları aratmıyor - 1
Amerika Birleşik Devletleri, silah harcaması en fazla olan ülke. ABD ordusu uzun yıllardır yeni nesil teknolojilere milyarlarca dolar harcıyor.

Son olarak ABD askerleri için geliştirilen yeni nesil ultra gelişmiş gece gözlüğü duyuruldu.
ABD ordusuna ultra gelişmiş gözlük: Video oyunları aratmıyor - 2
Gözlük standart gece görüşü cihazlarına göre bir dizi yeni özellikler barındırıyor. Paylaşılan görüntülerde gözlüğün karanlıkta görmenin yanısıra harita ve telsiz gibi özellikleri de bulunuyor.
ABD ordusuna ultra gelişmiş gözlük: Video oyunları aratmıyor - 3
Gözlüğün ardında ABD ordusu için tank geliştiren L3Harris Technologies'in imzası bulunuyor. Cihazda görüntüleri anlık çevirme özelliği de bulunuyor.
ABD ordusuna ultra gelişmiş gözlük: Video oyunları aratmıyor - 4
Gözlüğe ENVG-B adı verilirken cihazın ABD ordusu tarafından kullanılan en gelişmiş gece gözlüğü olduğu belirtildi.
ABD ordusuna ultra gelişmiş gözlük: Video oyunları aratmıyor - 5
Cihaz Halo 3 oyunundaki gece görüşüne benzetildi.

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