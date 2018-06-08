ABD ordusuna yeni silah: Siyah eşek arısı

1 ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.

2 32 gram ağırlığındaki 'Balck hornet' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu modeli orduya kazandırmak için 2.6 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

3 ABD'NİN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ Ancak 'Balck hornet' ABD'nin ordusunu modernize etmek için geliştirdiği yada geliştirmeye devam ettiği projelerden sadece bir tanesi. İşte ABD'nin yeni nesil savaş makineleri...

4 USS INDEPENDENCE ABD donanması için Alabama'da üretilen USS Independence (LCS 2), özellikleriyle göz dolduruyor.

5 USS INDEPENDENCE 127 metre uzunluğunda gemi, saatte 74 kilometre hız yapabiliyor. Geminin köşeli yapısı radara yakalanma olasılığını düşürüyor.

6 USS INDEPENDENCE 19 bin kilometre menzile sahip olan USS Independence'ın bir başka dikkat çeken özelliği de, 6 metreden daha sığ sularda da görev yapabiliyor olması.

7 USS INDEPENDENCE Oldukça geniş bir alana sahip olan gemi, 2 Seahawk helikopteri ve insansız hava araçları taşıyabiliyor.

8 ABD ORDUSUNDAN LAZER SİLAHI İÇİN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA ABD Donanması 30 kilowatt güçteki bir lazer silahına 2020 yılında sahip olacak. ABD basınında yer alan iddiaya göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile 150 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.

9 ABD ordusundan lazer silahı için 150 milyon dolarlık anlaşma CNN International, geçtiğimiz aylarda ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurmuştu. Ancak bu silah projenin prototipi niteliğindeydi.

10 ABD ordusundan lazer silahı için 150 milyon dolarlık anlaşma Söz konusu habere göre, USS Ponce adlı amfibik nakliye gemisine konuşlandırılan LaWS, belirlenen hedefleri başarıyla imha etmişti.

11 ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI Askerlere insanüstü savaş yetenekleri kazandıran kişiselleştirilmiş silahlar üretmek için 2013'ten beri çalışmalar yürüten ABD ordusunun yeni hedefi 'Iron Man' zırhı olarka da adlandırılan kurşun geçirmez yeni askeri teknoloji.

12 ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI Henüz AR-GE aşamasında olan proje kapsamında çatışma bölgelerindeki kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.

13 F-35 F-35, 31.000 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır

14 F-35 Sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar, böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır.

15 F-35 Mürettebat: 1 Uzunluk: 15.67 metre Yükseklik: 4.33 metre Kanat açıklığı: 10,65 metre Kanat Alanı: 42.7 metrekare

16 CORNERSHOT ABD'li girişimciler tarafından geliştirilen Cornershot isimli tüfek katlanabilir yapısı ile dikkat çekiyor.