ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait?

Anonim bir kaynağın ABD ordusuna ait olduğunu iddia ettiği UFO görüntülerini sızdırması internette tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda ABD Kongresi’nde yapılan oturumda, hükümet yetkilileri ve eski askeri personel, dünya dışı zeka ve tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili iddiaları tartıştı. Toplantıda, UFO ve UAP olaylarının halktan gizlendiği ve bu durumun ulusal güvenlik için risk taşıdığı öne sürüldü. Ortaya çıkan yeni görüntüler, UFO gözlemleriyle ilgili yeni bir tartışma başlattı.

ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait? - 1

ABD ordusunun UFO gözlemlerine ait olduğu iddia edilen görüntüleri, anonim bir kaynağın e-posta yoluyla internete sızdırmasıyla gün yüzüne çıktı.

Görüntüler, ABD'nin çok gizli "Immaculate Constellation" adlı UFO veri toplama programına ait olduğu öne sürülen, çeşitlili uçan araçları içeriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait? - 2

Siyah-beyaz fotoğrafların, askeri "heads-up display"ler ve termal kameralarla çekildiği belirtiliyor, ancak güvenlik nedeniyle bazı detaylar yeniden düzenlenmiş.

ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait? - 3

Görüntüleri ilk kez "Strange Mysteries" adlı YouTube kanalının sahibi  Nathan Latvaitis duyurdu. Sızdıran kişi, programın detaylarına ve gözlemlenen araçların benzersiz manevra kabiliyetlerine dair bilgiler verdi.

Özellikle "haç biçimli" UFO'ların, F-35 savaş uçaklarındaki gelişmiş sensörleri devre dışı bırakacak yüksek enerjili emisyonlar yaydığı iddia ediliyor. Ayrıca, bu UFO'ların çevrelerine adapte olabilen "morfojenik" davranışlar sergiledikleri ve şekil değiştirme yetenekleri olduğu öne sürülüyor.

ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait? - 4

UFO'ya inananlar ve şüpheciler arasında hararetli tartışmalar yaşanırken her iki taraftan sızdıran kişinin kimliğini sorguluyor.

ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait? - 5

Latvaitis, e-postada sızdıran kişinin kimliğini gizli tutma talebini vurguladı ve geleneksel medya yerine YouTube kanalını tercih etmesinin nedenini, gizlilik ve olası misillemelerden kaçınmak olarak açıkladı.

ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait? - 6

Sızdırılan bilgiler, UFO gözlemleriyle ilgili kamuoyunda tartışmalara yol açarken, bu verilerin doğruluğu ve arkasındaki gizli operasyonlar hala soru işaretleriyle dolu.

ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait? - 7

TARTIŞMALI UFO KONGRESİ

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Sorumluluk Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda, uzun yıllardır gizli tutulan gelişmiş teknolojilerin ve dünya dışı varlıkların kamuoyundan saklandığı iddiaları dile getirildi.

“Tanımlanamayan Anormal Olaylar: Gerçeği Açığa Çıkarmak” başlıklı oturumda, tanımlanamayan cisimler ve olaylarla ilgili detaylar tartışıldı.

Eski ABD karşı istihbarat subayı Luis Elizondo, gereksiz gizliliğin sadık kamu görevlileri ve askerler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, “Kozmosta yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için aşırı gizlilik uygulanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Emekli ABD Deniz Kuvvetleri Amiral Tim Gallaudet de benzer bir duruş sergileyerek, “Bu bilgi, yalnızca atanmış birkaç bürokratın tekelinde olmamalı. Amerikan halkının, bu gerçeklere erişim hakkı var” diye konuşmuştu.

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