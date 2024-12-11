ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait?

TARTIŞMALI UFO KONGRESİ

Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Sorumluluk Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda, uzun yıllardır gizli tutulan gelişmiş teknolojilerin ve dünya dışı varlıkların kamuoyundan saklandığı iddiaları dile getirildi.

“Tanımlanamayan Anormal Olaylar: Gerçeği Açığa Çıkarmak” başlıklı oturumda, tanımlanamayan cisimler ve olaylarla ilgili detaylar tartışıldı.

Eski ABD karşı istihbarat subayı Luis Elizondo, gereksiz gizliliğin sadık kamu görevlileri ve askerler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, “Kozmosta yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için aşırı gizlilik uygulanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Emekli ABD Deniz Kuvvetleri Amiral Tim Gallaudet de benzer bir duruş sergileyerek, “Bu bilgi, yalnızca atanmış birkaç bürokratın tekelinde olmamalı. Amerikan halkının, bu gerçeklere erişim hakkı var” diye konuşmuştu.