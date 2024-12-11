ABD ordusunun UFO verileri sızdırıldı iddiası: Görüntüler gizli programa mı ait?
Anonim bir kaynağın ABD ordusuna ait olduğunu iddia ettiği UFO görüntülerini sızdırması internette tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda ABD Kongresi’nde yapılan oturumda, hükümet yetkilileri ve eski askeri personel, dünya dışı zeka ve tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili iddiaları tartıştı. Toplantıda, UFO ve UAP olaylarının halktan gizlendiği ve bu durumun ulusal güvenlik için risk taşıdığı öne sürüldü. Ortaya çıkan yeni görüntüler, UFO gözlemleriyle ilgili yeni bir tartışma başlattı.
ABD ordusunun UFO gözlemlerine ait olduğu iddia edilen görüntüleri, anonim bir kaynağın e-posta yoluyla internete sızdırmasıyla gün yüzüne çıktı.
Görüntüler, ABD'nin çok gizli "Immaculate Constellation" adlı UFO veri toplama programına ait olduğu öne sürülen, çeşitlili uçan araçları içeriyor.