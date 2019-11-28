ABD, Putin’in “yenilmez” füzesini inceledi (Ses hızının 27 katına ulaşabiliyor)

RUS SALDIRI İHA’SINDAN İLK MÜŞTEREK UÇUŞ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre S-70 Okhotnik-B saldırı drone’u, 5. nesil bir Su-57 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği ilk müşterek uçuşu tamamladı.

Şu an için bir merkezden kontrol edilen İHA’nın yarı otonom ve otonom olacak şekilde uçması planlanıyor.