ABD savaş drone'unu görücüye çıkardı (Yeni nesil savaş makineleri)
ntv.com.tr
Askeri silahlanmaya ve bu alanda teknoloji geliştirmeye en çok bütçe ayıran ülke konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri, askeri kullanım için geliştirilen yeni drone'unu görücüye çıkardı.
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ABD savaş drone'u XQ-58 Valkyrie'yi görücüye çıkardı. Arizona'da test edilen drone F-35'lere destek vermesi amacı ile geliştirildi.
XQ-58 Valkyrie'nin 3 bin 300 kilometre uçuş menziline sahip olduğu açıklandı.
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ABD'NİN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİAncak bu silah ABD'nin ordusunu modernize etmek için geliştirdiği yada geliştirmeye devam ettiği projelerden sadece bir tanesi. İşte ABD'nin yeni nesil savaş makineleri...
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ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.
Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.
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4Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.
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USS INDEPENDENCEABD donanması için Alabama'da üretilen USS Independence (LCS 2), özellikleriyle göz dolduruyor.
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USS INDEPENDENCE127 metre uzunluğunda gemi, saatte 74 kilometre hız yapabiliyor. Geminin köşeli yapısı radara yakalanma olasılığını düşürüyor.
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USS INDEPENDENCE19 bin kilometre menzile sahip olan USS Independence'ın bir başka dikkat çeken özelliği de, 6 metreden daha sığ sularda da görev yapabiliyor olması.
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USS INDEPENDENCEOldukça geniş bir alana sahip olan gemi, 2 Seahawk helikopteri ve insansız hava araçları taşıyabiliyor.
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ABD ORDUSUNDAN LAZER SİLAHI İÇİN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMAABD Donanması 30 kilowatt güçteki bir lazer silahına 2020 yılında sahip olacak. ABD basınında yer alan iddiaya göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile 150 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.
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ABD ordusundan lazer silahı için 150 milyon dolarlık anlaşmaCNN International, geçtiğimiz aylarda ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurmuştu. Ancak bu silah projenin prototipi niteliğindeydi.
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ABD ordusundan lazer silahı için 150 milyon dolarlık anlaşmaSöz konusu habere göre, USS Ponce adlı amfibik nakliye gemisine konuşlandırılan LaWS, belirlenen hedefleri başarıyla imha etmişti.
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ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHIAskerlere insanüstü savaş yetenekleri kazandıran kişiselleştirilmiş silahlar üretmek için 2013'ten beri çalışmalar yürüten ABD ordusunun yeni hedefi 'Iron Man' zırhı olarka da adlandırılan kurşun geçirmez yeni askeri teknoloji.
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ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHIHenüz AR-GE aşamasında olan proje kapsamında çatışma bölgelerindeki kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.
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F-35F-35, 31.000 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır
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F-35Sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar, böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır.
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F-35
Mürettebat: 1
Uzunluk: 15.67 metre
Yükseklik: 4.33 metre
Kanat açıklığı: 10,65 metre
Kanat Alanı: 42.7 metrekare
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CORNERSHOTABD'li girişimciler tarafından geliştirilen Cornershot isimli tüfek katlanabilir yapısı ile dikkat çekiyor.
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CORNERSHOTCornershot, standart olarak 40 mm'lik bomba atar taşıyor ve tanksavar olarak da kullanılabiliyor.
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19ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.
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2032 gram ağırlığındaki 'Balck hornet 3' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor.
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21Bu modeli orduya kazandırmak için 39 milyon dolar harcayacak olan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.