ABD uydusu uzayda parçalandı: İnternet ve cep telefonları devre dışı kalabilir!
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir meteoroloji uydusunun uzayda parçalanmasının ardından giderek artan çarpışma ve Kessler Sendromu riski konusunda bilim insanları alarma geçti. Uzmanlar, bu olayın, yörüngede hızla artan uzay çöpleriyle çarpışmaların zincirleme reaksiyonlara yol açabileceğini ve gezegenin çevresindeki yörüngelerin tehlikeye girmesi riskini artırdığını belirtti. Kessler Sendromu nedir, ne gibi riskleri bulunuyor?
Geçtiğimiz günlerde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir meteoroloji uydusunun yörüngede 50 parçaya bölünmesi, uzayda artan çarpışmaların ve "Kessler Sendromu" riski konusunda endişeleri daha da derinleştirdi.