ABD uydusu uzayda parçalandı: İnternet ve cep telefonları devre dışı kalabilir!

KESSLER SENDROMU NEDİR?

Kessler Sendromu, yörüngede birbirine çarpan uyduların ve diğer donanımların, giderek büyüyen bir uzay çöpü zincirine yol açmasını tanımlıyor. Dünya'nın yörüngesinde yaklaşık 130 milyon uzay çöpü bulunuyor ve bunlar saatte 18 bin mil hızla hareket ediyor, bu da büyük çarpışma riskleri yaratıyor.