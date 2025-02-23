ABD ve Çin asteroitleri patlatacak: Uzay ajansı devlerinin özel planı
ABD ve Çin uzay ajansları, 2024 YR4 isimli asteroidin Dünya'ya çarpma olasılıını göz önünde bulundurarak bir gezegen savunma planı başlattı. "Şehir yok edici" olarak nitelendirilen bu asteroid uluslararası uzay topluluğunu da harekete geçirdi.
ABD ve Çin'in uzay ajansları, "şehir yok edici" olarak adlandırılan asteroidin potansiyel etkisine karşı plan yapmaya başladı.
Asteroit 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma olasılığının sürekli değişiklik göstermesinin ardından uluslararası uzay topluluğu da harekete geçti.