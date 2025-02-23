ABD ve Çin asteroitleri patlatacak: Uzay ajansı devlerinin özel planı

Ekip oluşturma süreci, 2024 YR4 asteroidinin geçen yılın Aralık ayı sonunda Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından keşfedilmesinin ardından hızlandırıldı.

40 ila 90 metre çapındaki asteroitin yörüngesi, dünya çapındaki gökbilimciler arasında endişeye yol açtı.

Bu nedenle, SASTIND, WeChat sosyal medya platformu üzerinden asteroit izleme ve erken uyarı sistemleri konusunda uzman mezunlar aradığını duyurdu.