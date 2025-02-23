ABD ve Çin asteroitleri patlatacak: Uzay ajansı devlerinin özel planı

ABD ve Çin uzay ajansları, 2024 YR4 isimli asteroidin Dünya'ya çarpma olasılıını göz önünde bulundurarak bir gezegen savunma planı başlattı. "Şehir yok edici" olarak nitelendirilen bu asteroid uluslararası uzay topluluğunu da harekete geçirdi.

ABD ve Çin asteroitleri patlatacak: Uzay ajansı devlerinin özel planı - 1

ABD ve Çin'in uzay ajansları, "şehir yok edici" olarak adlandırılan asteroidin potansiyel etkisine karşı plan yapmaya başladı.

Asteroit 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma olasılığının sürekli değişiklik göstermesinin ardından uluslararası uzay topluluğu da harekete geçti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD ve Çin asteroitleri patlatacak: Uzay ajansı devlerinin özel planı - 2

ÇİN'DEN ÖZEL UZAY SAVUNMA EKİBİ 

Çin, 2024 YR4 adı verilen tehlikeli asteroitin 2032’de Dünya’ya çarpmasını önlemeye yönelik bir gezegen savunma girişimi başlattı.

Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi İdaresi (SASTIND), kısa süre önce özel bir uzay savunma ekibinin kurulduğunu duyurdu.

ABD ve Çin asteroitleri patlatacak: Uzay ajansı devlerinin özel planı - 3

Ekip oluşturma süreci, 2024 YR4 asteroidinin geçen yılın Aralık ayı sonunda Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından keşfedilmesinin ardından hızlandırıldı.

40 ila 90 metre çapındaki asteroitin yörüngesi, dünya çapındaki gökbilimciler arasında endişeye yol açtı.

Bu nedenle, SASTIND, WeChat sosyal medya platformu üzerinden asteroit izleme ve erken uyarı sistemleri konusunda uzman mezunlar aradığını duyurdu.

ABD ve Çin asteroitleri patlatacak: Uzay ajansı devlerinin özel planı - 4

NASA'NIN 'DART' MİSYONUNA BENZER 

Çin'in gezegen savunma stratejisinin, NASA’nın 2022'de Dimorphos asteroiti üzerinde başarılı bir şekilde test ettiği Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) misyonuna benzer yöntemler içerdiği bildirildi.

NASA'nın DART misyonunda, özel olarak tasarlanmış bir uzay aracı, asteroide çarptırılarak yörüngesi değiştirilmişti.

ABD ve Çin asteroitleri patlatacak: Uzay ajansı devlerinin özel planı - 5

Benzer bir teknik, 2030'ların başında Dünya'ya ulaşması beklenen YR4 asteroitini durdurmak için de kullanılabilir.

Avrupa Uzay Ajansı, asteroidin hareketleriyle ilgili düzenli güncellemeler sağlamaya devam ediyor.

Mevcut hesaplamalara göre, 2024 YR4’ün Dünya'ya yaklaşması 2032 yılına kadar beklenmiyor.

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