ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı

1998 yılında bilimsel deneyler yapılması amacıyla yörüngeye gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Çin dışında birçok ülkenin astronotuna ev sahipliği yaptı. Çin, bu kararın ardından Tiangong Uzay İstasyonu'nu inşa etti ve uluslararası ortaklıklar geliştirdi. ABD ise Voyager gibi özel şirketlerle ISS'i yörüngeden çıkarmadan önce yeni uzay istasyonları planlıyor. Ancak gecikmeler, Çin’in uzayda hakimiyet kazanma riskini de beraberinde getiriyor. NASA, lider kalmaya kararlı olsa da, uzaydaki rekabet giderek kızışıyor.

ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı - 1

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 1998 yılında yörüngeye fırlatılmadan önce, ABD, bu yörünge laboratuvarının barışçıl amaçlarla kullanılması için diğer birkaç ülkeyle bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmaya Rusya, Japonya, Kanada ve 11 Avrupa ülkesi dahil oldu.

Ancak Çin, bu planın dışında bırakıldı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı - 2

Yaklaşık on yıl sonra, Çin, uzay istasyonuna katılma konusundaki ilgisini dile getirdi.

Avrupa Uzay Ajansı bu katılımı destekleme sinyali verdi, Güney Kore de benzer bir yaklaşım sergiledi.

Ancak son karar ABD tarafından reddedildi.

NASA Başkan Yardımcısı Pam Melroy, "Sanırım 2011'de Kongre'nin bize çok net bir yönerge verdiğini anlamanız gerekiyor. Çin'le herhangi bir ikili işbirliğinin, onlara bir tür avantaj sağlayacak herhangi bir bilginin paylaşılmadığı şekilde sertifikalandırılması gerekiyordu." dedi.

ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı - 3

ÇİN İLE İŞBİRLİĞİNİ YASAKLAYAN MADDE 

2011 yılında Kongre, bir bütçe tasarısına, NASA ile Çin arasında uzay dahil bazı bilimsel araştırmalarda işbirliğini yasaklayan bir madde ekledi.

Milletvekilleri, Çin'in programının gizli olduğunu ve ordusuyla çok yakın ilişkiler içinde bulunduğunu öne sürdü.

Melroy, "Hiç şüphe yok ki, Çin ekonomik bir rakip ve aynı zamanda jeopolitik liderlik açısından da bir rakip." dedi.

ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı - 4

ÇİN KENDİ UZAY İSTASYONUNU FIRLATTI

Bu gelişmelerin ardından Çin kendi uzay istasyonunu geliştirmeye başladı.

2011 ve 2018 yılları arasında kısa süreliğine faaliyet gösteren iki uzay laboratuvarını fırlatıp yörüngeden çıkardı.

2011 yılında ise "Gök Sarayı" anlamına gelen Tiangong Uzay İstasyonu'nun ilk bölümünü fırlattı.

ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı - 5

"ÇİN BİR TEHDİT"

Voyager Space Uluslararası ve Uzay İstasyonları Başkanı Jeffrey Manber, "Şu anda Çin'e odaklanmış durumdayız. Çin bir tehdit. Yeni bir uzay yarışındayız." dedi.

ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı - 6

2028'DE FIRLATMAYI PLANLIYOR

Voyager, NASA tarafından yeni bir uzay istasyonu geliştirmek için sözleşme yapılan üç şirketten biri.

Voyager, Starlab adlı uzay istasyonunu 2028 yılında fırlatmayı planladığını söylüyor

Ancak bazıları, NASA'nın bütçe kesintileriyle karşı karşıya kalabileceğinden endişe ediyor.

Eğer yeni uzay istasyonlarını tasarlayan şirketler gecikme yaşarsa, NASA mevcut uzay istasyonunu bir yedek olmadan yörüngeden çıkarabilir.

ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı - 7

ÇİN UZAY HAKİMİYETİNİ ALACAK MI?

Tiangong Uzay İstasyonu'nu yalnızca Çinli taykonotlar ziyaret etti.

Çin, diğer ülkelerin astronotlarını ağırlamaya açık olduğunu ifade etti.

Son aylarda Çin’in ilk Uluslararası Yükü, bir Çin ticari roketiyle fırlatıldı.

Bu yük, kentsel planlama, orman izleme ve afet yönetimi için yapay zeka ile donatılmış olan Umman’ın ilk uydusunu içeriyordu.

Eğer Çin, uzayda kalıcı hakimiyeti elde ederse, uluslararası ortaklar düşük dünya yörüngesindeki uzun vadeli ihtiyaçlar için taykonotlara bağımlı hale gelebilir.

Ticari şirketler de aynı duruma düşebilir.

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