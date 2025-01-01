ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı
1998 yılında bilimsel deneyler yapılması amacıyla yörüngeye gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Çin dışında birçok ülkenin astronotuna ev sahipliği yaptı. Çin, bu kararın ardından Tiangong Uzay İstasyonu'nu inşa etti ve uluslararası ortaklıklar geliştirdi. ABD ise Voyager gibi özel şirketlerle ISS'i yörüngeden çıkarmadan önce yeni uzay istasyonları planlıyor. Ancak gecikmeler, Çin’in uzayda hakimiyet kazanma riskini de beraberinde getiriyor. NASA, lider kalmaya kararlı olsa da, uzaydaki rekabet giderek kızışıyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 1998 yılında yörüngeye fırlatılmadan önce, ABD, bu yörünge laboratuvarının barışçıl amaçlarla kullanılması için diğer birkaç ülkeyle bir anlaşma imzaladı.
Bu anlaşmaya Rusya, Japonya, Kanada ve 11 Avrupa ülkesi dahil oldu.
Ancak Çin, bu planın dışında bırakıldı.