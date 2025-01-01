ABD ve Çin rekabeti kızışıyor: Uluslararası Uzay İstasyonu savaşı

ÇİN İLE İŞBİRLİĞİNİ YASAKLAYAN MADDE

2011 yılında Kongre, bir bütçe tasarısına, NASA ile Çin arasında uzay dahil bazı bilimsel araştırmalarda işbirliğini yasaklayan bir madde ekledi.

Milletvekilleri, Çin'in programının gizli olduğunu ve ordusuyla çok yakın ilişkiler içinde bulunduğunu öne sürdü.

Melroy, "Hiç şüphe yok ki, Çin ekonomik bir rakip ve aynı zamanda jeopolitik liderlik açısından da bir rakip." dedi.