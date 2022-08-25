ABD'de Mead Gölü'ndeki su seviyesi endişe veriyor

Islah Bürosu, geçen sene 17 Ağustos’ta ülkenin en büyük su rezervi olan Mead Gölü'nde ilk kez resmi olarak “su kıtlığı” ilan ettiğini duyurmuş, o dönem bu yıl için su seviyesinin daha da düşeceği öngörüsünde bulunmuştu.