ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu?
ABD Savunma Bakanlığı’nın Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı’nın eski başkanı Luis Elizondo, hükümetin uzaylılara dair bilgileri gizlediğini iddia etti. New Jersey’de bine yakın UFO ihbarı, gerçeğin saklandığına dair tartışmaları alevlendirirken, hükümetin konuyla ilgili açıklama yapmaması spekülasyonları artırdı. Bir kesim gökyüzündeki bu bilinmeyen cisimlerin ABD'nin gizli bir askeri teknolojisi olabileceğini iddia etti.
ABD'de eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, hükümetin UFO sırlarını Amerikalılardan sakladığını söyledi.
Bu açıklama, son haftalarda Doğu Kıyısı'nda görülen insansız hava aracı (drone) iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk geldi.
Savunma Bakanlığı’nın Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı’nın eski başkanı Luis Elizondo, geçen ay Kongre’ye, gezegende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlediklerini iddia etti.
Elizondo, "Amerikalılar olarak gerçeği kaldırabileceğimize inanıyorum. Ve ayrıca dünyanın gerçeği hak ettiğini düşünüyorum." dedi.