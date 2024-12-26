ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu?

ABD Savunma Bakanlığı’nın Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı’nın eski başkanı Luis Elizondo, hükümetin uzaylılara dair bilgileri gizlediğini iddia etti. New Jersey’de bine yakın UFO ihbarı, gerçeğin saklandığına dair tartışmaları alevlendirirken, hükümetin konuyla ilgili açıklama yapmaması spekülasyonları artırdı. Bir kesim gökyüzündeki bu bilinmeyen cisimlerin ABD'nin gizli bir askeri teknolojisi olabileceğini iddia etti.

ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu? - 1

ABD'de eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, hükümetin UFO sırlarını Amerikalılardan sakladığını söyledi.

Bu açıklama, son haftalarda Doğu Kıyısı'nda görülen insansız hava aracı (drone) iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk geldi.

Savunma Bakanlığı’nın Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı’nın eski başkanı Luis Elizondo, geçen ay Kongre’ye, gezegende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlediklerini iddia etti.

Elizondo, "Amerikalılar olarak gerçeği kaldırabileceğimize inanıyorum. Ve ayrıca dünyanın gerçeği hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu? - 2

NEW JERSEY'DE UFO PANİĞİ

Geçtiğimiz Pazar günü New Jersey semalarında bir UFO’nun havada süzüldüğü, ardından bir anda hızla uzaklaştığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan 13 saniyelik kısa bir videoda, gökyüzünde yanıp sönen beyaz bir ışık aniden kayboldu ve izleyicileri şaşkına çevirdi.

Atlantic City yakınlarında çekilen görüntüde, cismin aniden kaybolduktan sonra bir ailenin gördükleri hakkında "Bir anda kayboldu! Teleskopla izliyordum." dediği anlar duyuldu.

Bu durum, UFO'ların nereden geldiği ve neden uçtuklarıyla ilgili spekülasyon ve endişe yaratıyor.

ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu? - 3

TOPLAMDA 964 UFO İHBARI ALINDI

Veriler, New Jersey sakinlerinin, ilk rapordan sonraki bir ay içinde eyalet genelinde 1.000’den fazla uçan cisim gördüklerini ve raporladıklarını gösteriyor.

New Jersey Acil Durum Yönetim Ofisi’nin topladığı ve New York Post ile paylaşılan istatistiklere göre, 19 Kasım’daki ilk gözlemden 13 Aralık’a kadar toplamda 964 olay kaydedildi.

ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu? - 4

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMADI

Ancak, bu şaşırtıcı sayıda gözleme rağmen yetkililer henüz droneların arkasında kimlerin olduğunu veya ne olduğunu açıklayamadı.

Ayrıca bu durum yerel halkın gökyüzüne ateş açmasına ve New York'taki bir havaalanının kapanmasına neden oldu.

New Jersey ve ötesindeki gökyüzünde yanıp sönen bu nesneler dolanırken, kaynaklarına dair teoriler yasa koyucuların ve sakinlerin evlerinde hızla yayıldı.

ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu? - 5

Sosyal medya, bu iddia edilen UFO'ların hükümetin korkutucu bir planıyla bağlantılı olduğunda ısrar eden komplo teorisyenleriyle çılgına dönmüş durumda.

Trump destekçisi aktris Roseanne Barr, Proje Blue Beam teorisini savunanlar arasında yer aldı.

Bu teori, küresel elitlerin dünyanın nüfusunu manipüle etmek için gelişmiş teknolojiyi kullanarak göksel olaylar düzenlemeyi planladığını iddia ediyor.

ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu? - 6

Bu teori 1990’lara kadar uzanıyor, ancak Barr gibi yorumcuların ABD hükümetinin otoriter bir yönetim dayatmak için bir uzaylı istilasını sahneleyeceğini iddia etmesiyle son zamanlarda çevrimiçi olarak yeniden ilgi gördü.

Bazıları ise drone faaliyetinin arkasında Biden yönetiminin olabileceği fikrini öne sürdü.

Yönetim, artan krizin ortasında yatıştırıcı cevaplar sağlamayı reddettiği için eleştiriliyor.

ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu? - 7

GİZLİ ASKERİ TEKNOLOJİ TESTİ

Eski CIA operasyon görevlisi Laura Ballman, birden fazla eyaletteki gökyüzünü aydınlatan droneların "sınıflandırılmış bir tatbikat" olabileceği yönünde bir teori ortaya attı.

Fox News Live’a konuşan Ballman, drone gözlemlerinin “son derece rahatsız edici” olduğunu ve bunun federal hükümet tarafından düzenlenen gizli bir askeri teknoloji testi olabileceğini düşündüğünü söyledi.

ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu? - 8
DAHA FAZLA GÖSTER