ABD'de UFO paniği: Uzaylılara dair bilgiler gizleniyor mu?

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPMADI

Ancak, bu şaşırtıcı sayıda gözleme rağmen yetkililer henüz droneların arkasında kimlerin olduğunu veya ne olduğunu açıklayamadı.

Ayrıca bu durum yerel halkın gökyüzüne ateş açmasına ve New York'taki bir havaalanının kapanmasına neden oldu.

New Jersey ve ötesindeki gökyüzünde yanıp sönen bu nesneler dolanırken, kaynaklarına dair teoriler yasa koyucuların ve sakinlerin evlerinde hızla yayıldı.