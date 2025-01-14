ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı?

TIKTOK, ABD'DE YASAKLANABİLİR

Yüksek Mahkeme, TikTok'un ABD operasyonlarını satması veya ülkede yasaklanması için 19 Ocak tarihine kadar süre veren yasa hakkında karar verecek.

TikTok, ABD operasyonunu satmayacağını defalarca dile getirdi.



TikTok sözcüsü BBC News'e yaptığı açıklamada, "Tamamen kurgu olan şeyler hakkında yorum yapmamız beklenemez." dedi.