ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı?
ABD'de yasaklanması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok'un, dünyanın en zengin insanı Elon Musk tarafından satın alınacağına ilişkin iddialar gündeme geldi. Platformdan konuya ilişkin yapılan açıklamada haberler "tamamen kurgu" olarak tanımladı ve iddialar reddedildi. TikTok sözcüsü BBC News'e yaptığı açıklamada, "Tamamen kurgu olan şeyler hakkında yorum yapmamız beklenemez." dedi. Biden yönetimi, TikTok'un Çin tarafından casusluk ve siyasi manipülasyon aracı olarak kullanılabileceğini savunuyor.
"TAMAMEN KURGU"
Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in sosyal medya şirketinin ABD operasyonlarının Elon Musk'a satılmasına izin vermeyi düşündüğüne dair iddialara yanıt verdi.
Platform, haberleri "tamamen kurgu" olarak nitelendirdi.