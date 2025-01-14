ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı?

ABD'de yasaklanması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok'un, dünyanın en zengin insanı Elon Musk tarafından satın alınacağına ilişkin iddialar gündeme geldi. Platformdan konuya ilişkin yapılan açıklamada haberler "tamamen kurgu" olarak tanımladı ve iddialar reddedildi. TikTok sözcüsü BBC News'e yaptığı açıklamada, "Tamamen kurgu olan şeyler hakkında yorum yapmamız beklenemez." dedi. Biden yönetimi, TikTok'un Çin tarafından casusluk ve siyasi manipülasyon aracı olarak kullanılabileceğini savunuyor.

ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı? - 1

"TAMAMEN KURGU"

Sosyal medya platformu TikTok, Çin'in sosyal medya şirketinin ABD operasyonlarının Elon Musk'a satılmasına izin vermeyi düşündüğüne dair iddialara yanıt verdi.

Platform, haberleri "tamamen kurgu" olarak nitelendirdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı? - 2

TIKTOK, ABD'DE YASAKLANABİLİR

Yüksek Mahkeme, TikTok'un ABD operasyonlarını satması veya ülkede yasaklanması için 19 Ocak tarihine kadar süre veren yasa hakkında karar verecek.

TikTok, ABD operasyonunu satmayacağını defalarca dile getirdi.

TikTok sözcüsü BBC News'e yaptığı açıklamada, "Tamamen kurgu olan şeyler hakkında yorum yapmamız beklenemez." dedi.

ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı? - 3

ELON MUSK VE TIKTOK İDDİALARI

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çinli yetkililerin değerlendirdiği olası senaryolardan birine yer verilmişti.

Haberde, bu senaryonun Musk'ın geçtiğimiz aylarda satın aldığı X sosyal medya platformunun, TikTok'un ABD operasyonlarını kontrol etmesi olduğu vurgulanmıştı. 

ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı? - 4

TRUMP, TIKTOK YASAĞINI DESTEKLİYOR MU?

Musk, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönmesi beklenen seçilmiş ABD başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki.

Avukatı, Trump'ın "TikTok'un yasaklanmasına karşı çıktığını" ve "görev başına geçtikten sonra sorunları siyasi yollarla çözme yetkisi aradığını" belirten bir hukuki dilekçeyi mahkemeye sundu.

Bu görüşme, Trump'ın TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde görüşmesinden bir hafta sonra gerçekleşti.

ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı? - 5

ADIM ADIM YASAK KARARI

Geçtiğimiz hafta Yüksek Mahkeme'de yapılan duruşmada, yargıçlar yasayı destekleme ve son tarihe uyma eğiliminde göründüler.

Yaklaşık üç saat süren savunmalar sırasında dokuz yargıç, ulusal güvenlik endişelerine tekrar tekrar değindi.

ABD'de yasaklanabilir: TikTok, Elon Musk'a satılacak mı? - 6

CASUSLUK VE MANİPÜLASYON İDDİALARI

Biden yönetimi, satış gerçekleşmediği takdirde TikTok'un Çin tarafından casusluk ve siyasi manipülasyon aracı olarak kullanılabileceğini savunuyor.

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