ABD'de yasaklanmıştı: TikTok yüklü telefon için 50 bin dolar istedi!

ABD'de 19 Ocak tarihinde yasaklanan TikTok, iOS ve Android cihazların uygulama mağazalarından indirilemiyor. Bu durumu fırsat bilen kullanıcılar ise TikTok'un yüklü olduğu telefonlar için 50 bin dolara kadar çıkan fahiş fiyatlar talep ediyor.

ABD'de yasaklanmıştı: TikTok yüklü telefon için 50 bin dolar istedi! - 1

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok 19 Ocak tarihinde ABD'de yasaklanmıştı.

Bytedance, TikTok'u çevrimdışına almak zorunda kaldı ve ardından ABD Başkanı Donald Trump bu duruma bir çözüm bulma sözü verdi.

Bytedance, Trump’a teşekkür ederek TikTok'u yeniden çevrimiçi hale getirdi.

Ancak şimdi sosyal medya uygulamasının ABD'deki iş operasyonları için hızla yeni bir sahip bulunması gerekiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD'de yasaklanmıştı: TikTok yüklü telefon için 50 bin dolar istedi! - 2

UYGULAMA MAĞAZALARINDA BULUNMUYOR

TikTok yeniden çalışır durumda olsa da, uygulama şu anda Android ve Apple'ın uygulama mağazalarında bulunmuyor.

Google ve Apple, TikTok’un geleceğiyle ilgili bir çözüm bulunamaması durumunda cezalandırılma korkusuyla uygulamayı şimdilik erişime kapatma kararı aldı.

Bu nedenle TikTok, şu anda ABD'de Android ve iOS için resmi uygulama mağazalarından indirilemiyor.

ABD'de yasaklanmıştı: TikTok yüklü telefon için 50 bin dolar istedi! - 3

50 BİN DOLARA KADAR ÇIKTI

Bu sıra dışı durum, ABD’de TikTok’un önceden yüklü olduğu akıllı telefonların satışa sunulmasına yol açtı.

Çevrimiçi pazar yerlerinde bu telefonlara birkaç bin dolarlık fiyatlar biçiliyor.

Ebay'deki teklifler 50.000 dolara kadar çıkıyor.

Örneğin, Avustralyalı bir satıcı TikTok yüklü bir iPhone 16 Pro Max'i 22.000 dolara ABD'ye göndermeyi teklif ediyor.

Bir başka satıcı ise eski bir Samsung Galaxy Note 9 için tam 50.000 dolar istiyor.

ABD'de yasaklanmıştı: TikTok yüklü telefon için 50 bin dolar istedi! - 4

Ancak birinin bu kadar abartılı fiyatları ödeyeceği pek olası görünmüyor.

Ebay'deki bu aşırı pahalı TikTok yüklü telefonlar için herhangi bir teklif bulunmuyor.

Şu anda yalnızca bir kişi, TikTok yüklü ikinci el bir Apple telefon olan iPhone 14 için 910 dolar ödemeye hazır görünüyor.

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