ABD'de yasaklanmıştı: TikTok yüklü telefon için 50 bin dolar istedi!

Ancak birinin bu kadar abartılı fiyatları ödeyeceği pek olası görünmüyor.

Ebay'deki bu aşırı pahalı TikTok yüklü telefonlar için herhangi bir teklif bulunmuyor.

Şu anda yalnızca bir kişi, TikTok yüklü ikinci el bir Apple telefon olan iPhone 14 için 910 dolar ödemeye hazır görünüyor.