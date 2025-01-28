ABD'de yasaklanmıştı: TikTok yüklü telefon için 50 bin dolar istedi!
ABD'de 19 Ocak tarihinde yasaklanan TikTok, iOS ve Android cihazların uygulama mağazalarından indirilemiyor. Bu durumu fırsat bilen kullanıcılar ise TikTok'un yüklü olduğu telefonlar için 50 bin dolara kadar çıkan fahiş fiyatlar talep ediyor.
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok 19 Ocak tarihinde ABD'de yasaklanmıştı.
Bytedance, TikTok'u çevrimdışına almak zorunda kaldı ve ardından ABD Başkanı Donald Trump bu duruma bir çözüm bulma sözü verdi.
Bytedance, Trump’a teşekkür ederek TikTok'u yeniden çevrimiçi hale getirdi.
Ancak şimdi sosyal medya uygulamasının ABD'deki iş operasyonları için hızla yeni bir sahip bulunması gerekiyor.