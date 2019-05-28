ABD Huawei’ye 90 gün daha süre verdi
ABD, Çin telekomünikasyon devi Huawei’e yönelik yaptırımları bir kez daha üç ay erteleme kararı aldı. ABD Ticaret Bakanı Ross, bazı kırsal kesimlerin Huawei’e bağımlı olduğunu dile getirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), daha önce Çin menşeili telekomünikasyon devi Huawei’e karşı uygulayacağını duyurduğu yaptırımları ikinci kez üç ay erteleme kararı aldı. Kararın gerekçesi hakkında Amerikan Fox Business Network televizyonuna açıklamalarda bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ülkenin bazı kırsal kesimlerinde Huawei’e bağımlılık olduğunu ifade ederek, "Onlara bu alışkanlığı bırakmaları için daha fazla zaman tanıyoruz" dedi.
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Yaptırımların ertelenmesi kararına rağmen ABD, Huawei’i ülke güvenliği açısından bir risk olarak görmeye devam ediyor. ABD yönetimi tarafından sabotaj ve Çin Halk Cumhuriyeti adına casuslukla suçlanan Huawei ise konu ile ilgili her açıklamasında, bu tarz faaliyetler içinde olmadığını ve Çin devletinden bağımsız bir şirket olduğunu ifade ediyor.
ABD’nin erteleme kararını değerlendiren Huawei ise konuyla ilgili olarak, "Lisansın uzatılması kararının, Huawei’in operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" açıklamasında bulundu.
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İŞTE GOOGLE KRİZİNİN HUAWEİ'YE MALİYETİ (CEO AÇIKLADI)
Kuşkusuz geçtiğimiz aylarda alınan yasak kararı her ne kadar ertelenmeye devam etse de Huawei'yi ciddi oranda etkiliyor.
Peki Huawei'in bu krizden kaybı ne olacak?
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Bloomberg'in iddiası şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklama sonrası bir kez daha gündeme geldi.
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5Zira Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei Google'ın kararı sonrası bu yıl 30 milyar dolara yakın bir kayıp beklediklerini açıkladı.
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Ren Zhengfei'in şirketin Shenzhen'deki merkezinde yaptığı açıklama küresel telefon satışlarında yüzde 40'lık bir düşüş beklediğini gözler önüne seriyor.
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Geçtiğimiz dönemde küresel telefon satışında Apple'ı geride bırakan Huawei ikincilik koltuğuna oturmuştu.
Görünen o ki bir süredir Samsung'u geride bırakma hedefini dile getiren Huawei bu yılın sonunda ikincilik koltuğundan da olabilir.
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İŞTE YAPTIRIM KAPSAMINA GİRMEYEN HUAWEİ TELEFONLAR (SIRALI TAM LİSTE)
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı bildirildi. İşte yaptırımdan muaf telefonların sıralı tam listesi...
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Çin merkezli Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.
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10Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar...
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P30 lite
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12
P30 Pro
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13
P30
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14
Mate 20 Pro
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15
Mate 20 lite
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16
P20 Pro
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17
P20
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18
P20 Lite
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19
Mate 10 lite
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20
Mate 10 Pro
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21
P Smart 2019
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22
P Smart 2018
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23
Y7 2019
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24
Y6 2019
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25
Y5 2019
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26
Y7 2018
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27
Y6 2018
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28Y5 2018
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29
P10 Plus
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30
P10
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31
P10 lite
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32
P9
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33P9 lite (2017)
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HUAWEİ BİRİNCİLİK HEDEFİNİ ERTELEDİ
Çinli teknoloji devi Huawei Güney Kore’li rakibi Samsung'u küresel satışlarda sollayarak birincilik koltuğuna oturmak istediğini defalarca dile getirmişti.
Ancak görünen o ki Huawei bu hedefini ertelemiş durumda.
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35Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir kaynak Google krizi olmasaydı bu yılın dördüncü çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok telefon satan şirket olacaklarını belitti.
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36Söz konusu kriz neden ile bu hedefin ertelendiği bilgisini paylaşan kaynak Huawei'nin her gün 500 ile 600 bin telefon sattığı bilgisinin de altını çizdi.