ABD Huawei’ye 90 gün daha süre verdi

Yaptırımların ertelenmesi kararına rağmen ABD, Huawei’i ülke güvenliği açısından bir risk olarak görmeye devam ediyor. ABD yönetimi tarafından sabotaj ve Çin Halk Cumhuriyeti adına casuslukla suçlanan Huawei ise konu ile ilgili her açıklamasında, bu tarz faaliyetler içinde olmadığını ve Çin devletinden bağımsız bir şirket olduğunu ifade ediyor.

ABD’nin erteleme kararını değerlendiren Huawei ise konuyla ilgili olarak, "Lisansın uzatılması kararının, Huawei’in operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" açıklamasında bulundu.