ABD'li isthbarat yetkilisi: Hükümet, uzaylılara ait "sağlam ulaşım araçları"na sahip

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurumda açıklanamayan anormal hava olaylarının (UAP) analizini yürüten eski istihbarat yetkilisi David Grusch, ABD'nin elinde insan kökenli olmayan ulaşım araçları olduğunu iddia etti.
Grusch, bu araçlarla ilgili bilgilerin Kongre'den yasadışı bir şekilde saklandığını söyledi. Grusch, ayrıca, bu araçlarla ilgili gizli bilgileri Kongre'ye verdiğinde hükümet yetkililerinin misillemesine maruz kaldığını belirtti. Bununla birlikte Grusch, ABD istihbaratındaki 14 yıllık kariyerinin ardından Nisan ayında hükümetten ayrıldı.
Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi'nde (Nasic) görev yapan ABD istihbarat yetkilisi Jonathan Grey ise bu dünya dışı materyallerin varlığını doğruladı ve "Evrende yalnız değiliz." dedi.
İki yetkilinin açıklamaları, son yıllarda uzaylı gemilerine ve potansiyel ziyaretlere olan ilgiyi yeniden canlandıran güvenilir gözlem ve raporların artmasının ardından geldi.
ABD’li kuruluşlar, sıradışı olayları tanımlamak için artık UFO (Tanımlanamayan Uçan Cisim) yerine UAP (Tanımlanamayan Hava Fenomeni) terimini kullanmayı tercih ediyor. Pentagon 2021 yılında UAP hakkında bir rapor yayınladı ve bu raporda 140'tan fazla açıklanamayan UAP karşılaşması vakası tespit edildi.
Rapor, gökyüzünde görünüşte açıklanamayan olayları gösteren askeri görüntülerin sızdırılmasını takip ederken, donanma pilotları ABD kıyılarında garip araçlarla sık sık karşılaştıklarını ifade etti.
Grusch, daha önce UFO'ları araştıran gizli bir Pentagon programının varlığını ortaya çıkaran Debrief gazetecileri Leslie Kean ve Ralph Blumenthal ile yaptığı röportajda, ABD hükümeti ve savunma yetkililerin onlarca yıldır insan dışı araçların parçalarını ve bazı durumlarda da tamamını ele geçirdiğini söyledi.
Grusch, "Burada sıradan maddelerden ya da kimliklerden bahsetmiyoruz. Materyal sağlam ve kısmen sağlam araçlar içeriyor. Yapılan analizler, bu materyalin dünya dışı ya da bilinmeyen insan dışı zeka tarafından yapıldığını gösterdi. Bu değerlendirme, araç morfolojilerine ve malzeme bilimi testlerine ve benzersiz atomik düzenlemelere ve radyolojik imzalara sahip olmasına dayanmaktadır.” diye konuştu.
Nasic içinde açıklanamayan anormal fenomenleri analiz eden Grey, Grusch'un açıklamasını doğrulayarak şu ifadeleri kulandı:
"İnsan dışı zeka fenomeni gerçek. Yalnız değiliz.Bu tür vakalar ABD ile sınırlı değil. Bu küresel bir fenomen ve yine de küresel bir çözüm elimizden kaçmaya devam ediyor."
Pope, "Komplo sitelerinde hikayelerin olması farklı bir durum. Ancak bu, gerçek içeriden kişilerin öne çıkmasıyla bir sonraki seviyeye geçiyor. Bu insanlar bu resmi şikayetleri yaptıklarında, eğer bilerek yanlış bir beyanda bulunmuşlarsa, oldukça ağır bir para cezasına veya hapse girebileceklerini bilerek yapıyorlar."
Diğer taraftan, 1990'ların başında İngiliz Savunma Bakanlığı (MoD) için UFO'ları araştıran Nick Pope, Grusch ve Grey'in uzaylı materyallerine ilişkin açıklamalarının "çok önemli" olduğunu söyledi.
"İnsanlar 'Ah, insanlar her zaman hikaye uydurur' diyor. Ama bence Kongre'nin önüne çıkmak ve istihbarat topluluğu genel müfettişine gidip bunu yapmak çok farklı. Çünkü bunun doğru olmadığı ortaya çıkarsa bunun sonuçları olacaktır." dedi.