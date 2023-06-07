ABD'li isthbarat yetkilisi: Hükümet, uzaylılara ait "sağlam ulaşım araçları"na sahip

Grusch, "Burada sıradan maddelerden ya da kimliklerden bahsetmiyoruz. Materyal sağlam ve kısmen sağlam araçlar içeriyor. Yapılan analizler, bu materyalin dünya dışı ya da bilinmeyen insan dışı zeka tarafından yapıldığını gösterdi. Bu değerlendirme, araç morfolojilerine ve malzeme bilimi testlerine ve benzersiz atomik düzenlemelere ve radyolojik imzalara sahip olmasına dayanmaktadır.” diye konuştu.