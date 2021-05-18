ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek

ABD merkezli Boom Supersonic, Mach 2.2 adını verdiği bir ticari jet geliştirdi. Yeni jetle dünyadaki herhangi bir noktaya gitmek maksimum 4 saat sürecek. Şirket bilet fiyatlarının ise 100 dolar olacağını söyledi.

ntv.com.tr 18.05.2021 - 09:34

ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 1
Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Boom Supersonic adlı şirket süper-sonik jetlere dönüş sinyali verdi.
ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 2
CNN International'da yer alan habere göre Boom Supersonic Mach 2.2 adı verilen bir jet geliştirdi.
ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 3

Ses hızının üstünde uçan jetle dünyanın herhangi bir yerine dört saatte gitmek mümkün olacak. 

ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 4
Şirketin CEO'su Blake Scholl yolcu taşımak için geliştirilen Mach 2.2'nin 2026'da uçuşa hazır hale geleceğini söyledi.
ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 5
"Ya batacağız ya dünyayı değiştireceğiz" ifadelerini kullanan Scholl, yarım yüz yıldır uçak motorlarında hız konusunda büyük geliştirmelerin yapılmadığını söyledi.
ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 6

Mach 2.2 hayata geçerse dünyanın herhangi bir yerine gitmek dört saate ve 100 dolara mal olacak. 

ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 7
Ancak şirketin bu hayalleri gerçekleştirmesi için uzun yıllar çalışması gerekiyor.
ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 8
ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 9
ABD'li şirket: En uzun uçuş 4 saate inecek - 10

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