ABD'li teknoloji devlerinden rekor karlar: Amazon ve Twitter da gelirlerini artırdı

ABD'li teknoloji devleri ilk çeyrekte gelirlerini ve net karlarını artırdı. Amazon'un bu yılın ilk çeyreğinde geliri 108,5 milyar dolara yükselirken, net karı 8,1 milyar dolar oldu. Twitter'ın da geliri yüzde 28 artarak 1 milyar dolar barajını aştı. Apple, Facebook, Microsoft ve Google ilk çeyrek rakamlarını açıklamıştı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 30.04.2021 - 10:01

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 108,5 milyar dolara yükseldi.



Amazon, ocak-mart dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 108,5 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 75,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Amazon'un net karı da bu dönemde 8,1 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 2,5 milyar dolar seviyesindeydi.



E-ticaret devinin yılın ilk çeyreğinde 5,01 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 15,79 dolara ulaştı.

TWİTTER DA İLK ÇEYREKTE GELİRİNİ ARTIRDI



Öte yandan Amazon'un yanı sıra dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter da yılın ilk çeyreğinde gelirinin arttığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 1,04 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 807,6 milyon dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kar ise 68 milyon dolar oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 8,4 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.



Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artarak 199 milyona ulaştı.

Amerikan teknoloji şirketlerinden Apple ve Facebook, bu yılın ocak-mart döneminde gelirlerini artırdı.



Apple ve Facebook, 2021'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 89,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2020'nin ocak-mart döneminde 58,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın net karı da aynı dönemde yıllık yüzde 110,1 artarak 23,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 0,64 dolardan 1,40 dolara çıktı.



Söz konusu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi. iPhone satışlarından elde edilen gelir, ocak-mart döneminde yıllık yüzde 65,5 artarak 47,9 milyar dolara yükseldi.



Aynı dönemde iPad satışları yüzde 78,7 artışla 7,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 70,1 artışla 9,1 milyar dolara ulaştı.

FACEBOOK'TA YÜZDE 48 ARTIŞ



Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da bu yılın ilk çeyreğinde gelirini ve karını artırdı.



Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk çeyrekte elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artışla 26,2 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'un aynı döneminde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Facebook'un net karı da ilk çeyrekte yüzde 94 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin ocak-mart döneminde 4,9 milyar dolar net kar elde etmişti.



Facebook'un 2020'nin ilk çeyreğinde 1,71 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,30 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 8 artarak 1,88 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 10 artışla 2,85 milyar oldu.

Mali takviminde ocak-mart dönemini 3'üncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.



Buna göre, şirketin geliri, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 41,7 milyar dolara ulaştı. Microsoft 2020'nin Ocak-Mart döneminde 35 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 44 artarak, 15,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 10,7 milyar dolar olmuştu.



Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 1,40 dolardan 2,03 dolara yükseldi.

GOOGLE'IN KARI YÜZDE 162 YÜKSELDİ



Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2021'in ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı.



Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 55,3 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 41,2 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Alphabet'in net karı ise ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 162 artışla 17,9 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin ilk çeyreğinde 6,8 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 9,87 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 26,29 dolara çıktı.

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