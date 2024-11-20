ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi

"BAŞARILI BİR OKYANUS İNİŞİ"

Ancak Musk konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

"Başarılı bir okyanus inişi... Gemiyi bir kez daha okyanusa indireceğiz. Bu da başarılı olursa SpaceX kule ile gemiyi yakalamaya çalışacak." dedi.