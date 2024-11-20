ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi
Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek dört yıldaki Başkanı Donald Trump ve en büyük destekçilerinden Elon Musk, Starship uzay aracının fırlatmasını birlikte izledi. Fırlatma roketi Meksika Körfezi'nin açıklarına iniş yaptı. Starship'in uzaydaki manevra kabiliyeti test edildi.
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Starship roketinin altıncı denemesini yaptı.
Fırlatmayı Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçiminin galibi Donald Trump da takip etti.