ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek dört yıldaki Başkanı Donald Trump ve en büyük destekçilerinden Elon Musk, Starship uzay aracının fırlatmasını birlikte izledi. Fırlatma roketi Meksika Körfezi'nin açıklarına iniş yaptı. Starship'in uzaydaki manevra kabiliyeti test edildi.

ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 1

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Starship roketinin altıncı denemesini yaptı.

Fırlatmayı Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçiminin galibi Donald Trump da takip etti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 2

122 METRELİK UZAY ARACI

2026'da Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan 122 metrelik devasa uzay aracı Teksas eyaletinden fırlatıldı.

Uzay aracının fırlatma roketinin beklenmedik bir şekilde Meksika Körfezi açıklarında düştüğü ifade edildi.

ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 3

"BAŞARILI BİR OKYANUS İNİŞİ"

Ancak Musk konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

"Başarılı bir okyanus inişi... Gemiyi bir kez daha okyanusa indireceğiz. Bu da başarılı olursa SpaceX kule ile gemiyi yakalamaya çalışacak." dedi.

ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 4

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ DOLAŞTI

Uzay aracının geriye kalan denemeleri de başarıyla yerine getirildi.

Starhip, dünyanın çevresini bir saate yakın bir sürede dolaştı.

ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 5

Yolculuk sırasında yerleşik motorlarından birini yeniden ateşleyebildi.

Böylece Starship'in uzayda manevra kabiliyetinin de ilk testlerinden biri yapılmış oldu. 

ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 6

NASA'DAN TEBRİK

NASA'nın Başkanı Bill Nelson, SpaceX'i tebrik etti.
"Yörünge uçuşunda büyük ilerleme" paylaşımını yaptı.

ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 7

Space X tarafından geliştirilen Starship'in 2026'da NASA astronotlarını Ay'a taşıması hedefleniyor.

ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 8
ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 9
ABD'nin ayrılmaz ikilisi: Trump ve Musk, Starship fırlatmasını izledi - 10
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