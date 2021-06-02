ABD’nin eski başkanı Obama’dan UFO açıklaması: Yeni dinler ortaya çıkacak ve silahlara daha fazla para harcayacağız

UFO RAPORU BU AYIN SONUNDA KONGRE'DE OLACAK

Öte yandan, ABD hükümetinin UFO'larla ilgili gizli dosyalarına ilişkin bir rapor, yıllarca süren gözlemler ve tartışma yaratan videolardan sonra bu ay Kongre temsilcilerinin elinde olacak. Ancak, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün gizli askeri dosyalarla bir araya getirdiği rapor, onlarca yıl boyunca sözde tanımlanamayan uçan cisim olaylarını açıklamakta yetersiz kalabilir.

Çünkü Pentagon yetkilileri “uzaylı” teorisini açıkça reddetmemekle birliktei UFO'ların veya ABD ordusunun tabiriyle tanımlanamayan hava olaylarının (UAP) dünyadaki düşmanlardan gelen gerçek tehditlerinden daha tehlikeli olmadığını açıkça birkaç kez belirtti.