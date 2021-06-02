ABD’nin eski başkanı Obama’dan UFO açıklaması: Yeni dinler ortaya çıkacak ve silahlara daha fazla para harcayacağız

ntv.com.tr 02.06.2021 - 16:50
ABD’nin eski başkanı Barack Obama, dünya dışı yaşamın varlığı doğrulanırsa, ABD'nin kendisini savunmak için silahlara çok daha fazla para harcamak zorunda kalacağını ve yeni dinlerin ortaya çıkacağını söyledi. New York Times gazetesine bağlı olarak yayın gösteren The Ezra Klein Show adlı podcast programına açıklamalarda bulunan Obama, Pentagon tarafından yayınlanan videolarda görülen tanımlanamayan nesnelerin ne olduğunu “kesinlikle” bilmek istediğini açıkladı.
Bununla birlikte Obama, insanlığın dünyanın ötesindeki akıllı yaşamı keşfetmesi durumda ne yapacağı şeklindeki varsayımsal bir soruya yanıt olarak, "Uzaylıların olduğu bilgisinin, insanların ortak noktalarını pekiştireceğini düşünüyorum. Ancak kuşkusuz, kendimizi savunmak için silah sistemlerine çok daha fazla para harcamamız gerektiği gibi acil tartışmalar olacak ve yeni dinler ortaya çıkacaktır. Ve kim bilir ne tür tartışmalara gireriz. Birbirimiz için karşı argümanlar üretmekte iyiyiz” dedi.
Bununla birlikte, Obama'nın yorumları, James Corden'a ABD askeri hedeflerini taciz eden UFO görüntülerini izlediğini ve bunların ciddiye alınması gerektiğini söylemesinden bir hafta sonra geldi.
Obama, The Late Late Show’un sunucusuna, "Doğru olan gökyüzündeki nesnelerin tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz. Ancak görüntüleri ve kayıtları var. Nasıl hareket ettiklerini, yörüngelerini açıklayamayız. Kolayca açıklanabilir bir rotaları yok. Bu yüzden insanların bunun ne olduğunu araştırmayı ve çözmeyi ciddiye aldıklarını düşünüyorum. Ama bugün size rapor edecek hiçbir şeyim yok” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Geçen ay, 2018 yılında çekilen ve San Diego yakınlarında UFO olduğu öne sürülen bir cismin denizin altına indiği görüldüğü görüntüler yayınlandı.
2015 ve 2017 yılları arasında ise Virginia kıyılarında bir F/A-18 savaş uçağı uçuran ABD Donanmasından Teğmen Ryan Graves, savaş filosunun 2015'ten 2017'ye kadar neredeyse her gün Virginia Beach yakınlarındaki kısıtlı hava sahasında uçan "manevra kabiliyetine sahip" küresel cisimler görüldüğünü söyledi.
CBS’ye yayınlanan 60 minutes adlı programa geçtiğimiz günlerde açıklama yapan James, “Açıkçası endişeleniyorum. Biliyorsunuz, bunlar başka bir ülkenin orada asılı duran taktik jetleri olsaydı, bu çok büyük bir sorun olurdu. Ama biraz farklı göründüğü için, aslında problemi gerçekten görmeyeistekli değiliz. Uzaylıların her gün bizi izlediği gerçeğini görmezden gelmekten mutluyuz” iddiasında bulundu.
Öte yandan, ABD hükümetinin UFO'larla ilgili gizli dosyalarına ilişkin bir rapor, yıllarca süren gözlemler ve tartışma yaratan videolardan sonra bu ay Kongre temsilcilerinin elinde olacak. Ancak, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün gizli askeri dosyalarla bir araya getirdiği rapor, onlarca yıl boyunca sözde tanımlanamayan uçan cisim olaylarını açıklamakta yetersiz kalabilir.
Çünkü Pentagon yetkilileri “uzaylı” teorisini açıkça reddetmemekle birliktei UFO'ların veya ABD ordusunun tabiriyle tanımlanamayan hava olaylarının (UAP) dünyadaki düşmanlardan gelen gerçek tehditlerinden daha tehlikeli olmadığını açıkça birkaç kez belirtti.
Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.
Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu'nun görevi ise sanılanın aksine uzaylıların peşine düşmek değil, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını araştırmak olarak belirlenmişti.
Bununla birlikte, geçen ay yapılan yeni bir anket, tüm Amerikalıların yaklaşık üçte ikisinin artık dünya dışı yaşamın var olduğuna ve ABD hükümetinin halka gerçeği tam olarak söylemediğine inandığını gösterdi.