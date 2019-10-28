ABD'nin gizli uzay aracı X-37B Dünya'ya döndü

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Space com'da yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli uzay uçağı X-37B, yörüngede 780 gün geçirdikten sonra nihayet Dünya'ya geri döndü.
Aynı habere göre, X-37B'nin şimdiye kadar beş farklı uzay görevine çıktı.
Uzay aracı Eylül 2017'de yörüngeye gönderilmişti. ABD basınında yer alan diğer haberlere göre, X-37B'nin yörüngede geçirdiği toplam süre 2865 güne ulaşmış durumda.
5 ton ağırlığındaki araç, yeryüzünden 900 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor. Uzaya "Atlas V" roketleriyle fırlatılan araç, Dünya'ya bir uçak gibi iniş yapabiliyor.
Bazı iddialara göre araç casusluk amacıyla kullanıyor. Aracın uyduları "dinlediği" savunuluyor. Söz konusu iddia kâr amacı gütmeyen bir uzay güvenlik organizasyonu olan Secure World Foundation'dan gelmişti.
X-37 programını ilk olarak 1999 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başlatmış, 2014 yılına gelindiğinde proje DARPA ve Hava Kuvvetleri'ne geçmişti.
Teknolojiye sürekli yatırım yapan Amerikan ordusunun geliştirdiği pek çok proje var. İşte ABD'nin yeni nesil savaş silahları...
ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı.
Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.
Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.
Geçtiğimiz dönemde uzay ordusu kurmak için ilk adımları atan Pentagon şimdi de gözünü yörüngede görev yapacak bir askeri uzay üssü projesine dikti.
Pentagon’un Savunma Yenileme Ünitesi (Defense Innavation Unit) gelecekte insanlı görevler için geliştirilebilecek bir uzay istasyonu için talepte bulundu.
ABD basınında yer alan bilgilere göre, uzay istasyonun ordunun deneyler veya keşif gibi birçok amaç için kullanabileceği bir platform olarak hizmet vermesi hedefleniyor.
Raytheon ve Northrop Grumman, Milli Muharip Uçağımız TF-X'i tanıttığımız Paris Air Show'da ortaklık kurduklarını duyurdu.
İki şirket DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri için ses hızının iki kat hızına kadar çıkabilen füzeler üretecek. ABD basınında yer alan haberlere göre, füzeler nükleer başlık da taşıyabilecek kabiliyete sahip olacak.
ABD savaş drone'u XQ-58 Valkyrie'yi görücüye çıkardı. Arizona'da test edilen drone F-35'lere destek vermesi amacı ile geliştirildi.
XQ-58 Valkyrie'nin 3 bin 300 kilometre uçuş menziline sahip olduğu açıklandı.
ABD donanması için Alabama'da üretilen USS Independence (LCS 2), özellikleriyle göz dolduruyor.
127 metre uzunluğunda gemi, saatte 74 kilometre hız yapabiliyor. Geminin köşeli yapısı radara yakalanma olasılığını düşürüyor.
19 bin kilometre menzile sahip olan USS Independence'ın bir başka dikkat çeken özelliği de, 6 metreden daha sığ sularda da görev yapabiliyor olması.
Oldukça geniş bir alana sahip olan gemi, 2 Seahawk helikopteri ve insansız hava araçları taşıyabiliyor.
ABD Donanması 30 kilowatt güçteki bir lazer silahına 2020 yılında sahip olacak. ABD basınında yer alan iddiaya göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile 150 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.
CNN International, geçtiğimiz aylarda ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurmuştu. Ancak bu silah projenin prototipi niteliğindeydi.
Söz konusu habere göre, USS Ponce adlı amfibik nakliye gemisine konuşlandırılan LaWS, belirlenen hedefleri başarıyla imha etmişti.
Askerlere insanüstü savaş yetenekleri kazandıran kişiselleştirilmiş silahlar üretmek için 2013'ten beri çalışmalar yürüten ABD ordusunun yeni hedefi 'Iron Man' zırhı olarka da adlandırılan kurşun geçirmez yeni askeri teknoloji.
Henüz AR-GE aşamasında olan proje kapsamında çatışma bölgelerindeki kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.
F-35, 31.000 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır
Sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar, böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır.
Mürettebat: 1
Uzunluk: 15.67 metre
Yükseklik: 4.33 metre
Kanat açıklığı: 10,65 metre
Kanat Alanı: 42.7 metrekare
ABD'li girişimciler tarafından geliştirilen Cornershot isimli tüfek katlanabilir yapısı ile dikkat çekiyor.
Cornershot, standart olarak 40 mm'lik bomba atar taşıyor ve tanksavar olarak da kullanılabiliyor.
ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.
32 gram ağırlığındaki 'Balck hornet 3' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Bu modeli orduya kazandırmak için 39 milyon dolar harcayacak olan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un geliştirdiği HoloLens 2'nin ABD ordusu için geliştirilmiş versiyonlarının ilk sürümleri orduya ulaştı ve eğitimlerde kullanılmaya başladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, HoloLens 2'yi giyen asker yakın çevredeki diğer askerleri, onların kalp atışlarını ve bölgenin haritasını görebiliyor.
Microsoft, ABD Ordusu ile yaptığı anlaşmanın ardından geçtiğimiz ay çalışanları tarafından protesto edilmişti.
ABD Hava Kuvvetleri drone'ların kullanımını artırmak için çalışmalara başladı. Yapay zekaya sahip olacak drone'ların 'wingman' olarak F-35'lere eşlik etmesi planlanıyor.
2014 yılından beri SHIELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) olarak adlandırılan sistem üzerinde çalışmalar yürüten ABD Hava Kuvvetleri, yapılan denemelerde ateşlenen birden fazla roketi vurmayı başardı.
Söz konusu yöntem sayesinde insansız araç sayısını artıracak olan ABD Hava Kuvvetleri aynı zamanda maliyetleri de kısmış olacak. Zira bu sayede F-35'ler yanlarında başka uçaklar olmadan uçuş gerçekleştirebilecek.
Program için ilk tercih XQ-58 Valkyrie'den yana. 227 kilogram ağırlığa sahip olan drone 0.85 Mach hıza ulaşabiliyor.
İki adet silah yuvasına ev sahipliği yapan drone'un yapay zeka entegrasyonuna kavuşması için çalışmalar sürüyor.
F-35 savaş uçağının en büyük özelliği ‘stealth’ yani radar görünürlüğünün çok düşük olması.
Almanya'da bir şirket, F-35 uçaklarını radarda görüntülediğini iddia etti.
Alman şirketin de kullandığı 'Pasif Radar Sistemi' ile F-35'lerin radarda görüntülenebileceği ileri sürülüyor.
Hensoldt şirketi, kurduğu sistemle uçakları 150 kilometre boyunca görüntülediğini savunuyor.
Peki F-35'leri yakaladığı iddia edilen 'Pasif Radar Sistemi' nasıl çalışıyor? Yeni nesil bir radar teknolojisi, geleneksel radarlardan farklı olarak, üçüncü kaynaklardan gelen dalgalar üzerinden çalışıyor.