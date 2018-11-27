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"Adaletsizliği" tek kareye sığdırdı (Türk kullanıcı paylaştı)

ntv.com.tr

Türk kullanıcı Uğur Gallen, Instagram’dan yayınladığı son kareler ile sosyal medyada kendisine geniş yer buldu.

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    Özellikle Rönasans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Uğur Gallen, iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi. 

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    Bored Panda‘da yayınlanan ve amacı insanları düşündürtmek olan çalışmalarda gezegenimizdeki adaletsizliğe dikkat çekiliyor. 

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    Kısa sürede sosyal medyada dikkat çeken proje kapsamında yeni kareler yayınlandı.
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    İşte dünyanın eşitsizliğini ve karşıtlığını gözler önüne seren o kareler...
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