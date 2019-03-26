Adıyaman'da 65 milyon yıllık olduğu düşünülen salyangoz fosili bulundu
Anadolu Ajansı
Adıyaman Gölbaşı'da bir evde duvar taşı olarak kullanılan iki parça halindeki salyangoz fosili, müzeye taşındı. Müze Müdürü Alkan, "Fosilin, 65 milyon yıllık olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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1Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında dev salyangoz fosili bulundu.
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2Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Çelik Köyü'nde yaşayan Mehmet Çetiner'e ait evin duvarında, 49 santimetre uzunluğunda, 36 santimetre genişliğinde salyangoz fosili tespit etti.
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3Yaklaşık 12 yıldır duvar taşı olarak kullanıldığı belirlenen iki parça halindeki dev fosil, bulunduğu yerden sökülerek müzeye taşındı. Ekipler, Çetiner'in duvarını da yeniden ördü.
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''65 MİLYON YILLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fosilin 65 milyon yıllık olduğunu düşündüklerini belirterek, "Salyangozun günümüzdekilerden çok daha büyük olması da şaşırtıcı" dedi.
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