Ağırlığının 80 bin katı kadar beslenen hayvan hangisidir? (İlginç bilgiler)

1 İpek böcekleri 2 ayda ağırlıklarının 80 bin katı kadar beslenir.

2 ABD'de yapılan araştırma kapsamında, Hawai'de bulunan Subaru teleskobu kullanılarak 5 kilometre çapındaki 20 yeni uydu keşfedildi. Bu şekilde Satürn'ün uydu sayısı 82'ye yükselerek, 79 uyduya sahip Jüpiter'i geride bıraktı.

3 BİR KURŞUN KALEM KAÇ KİLOMETRE YAZI YAZAR? Ortalama bir kurşun kalem yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda çizgi çizebilir.

4 İNSAN ÖLÜMÜNE EN ÇOK SEBEP OLAN HAYVAN HANGİSİDİR? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.

5 Bazı internet siteleri (genellikle büyük ve eski siteler) www(sayı) formatını kullanıyorlar. Bu yöntem sunuculara gelen kullanıcı sayısının çokluğunda yük dengeleme tekniği olarak kullanılıyor

6 OKYANUSLARDA KAÇ TON ALTIN BULUNUYOR? Okyanuslar yaklaşık 20 milyon ton altın bulundurmaktadır.

7 Emoji'nin mucidi kimdir? Son dönemde bir hayli popüler hale gelen emoji'ler; 1998-1999 yıllarında Japonya’da, dünyanın ilk mobil internet sistemi NTT DoCoMo’nun i-mode mobile Internet platformunda çalışan ekibin bir üyesi olan Shigetaka Kurita tarafından ortaya çıkarıldı.

8 1 GÜN KAÇ SAAT, KAÇ DAKİKA, KAÇ SANİYEDİR? Bir gün tam olarak 23 saat 56 dakika 4.004 saniyedir





9 OTOMOBİLLERİN KORNALARI GENELLİKLE HANGİ NOTADA ÇALAR? Otomobillerin çoğunun kornası Fa notasından çalmaktadır.





10 İLK EVCİLLEŞTİRİLEN HAYVAN HANGİSİDİR? İnsanoğlu tarafından ilk evcilleştirilen hayvan Ren geyikleridir.

11 DÜNYANIN EN KALABALIK KENTİ HANGİSİDİR? Dünyanın en kalabalık şehri 37,435,191 nüfusu ile Japonya'nın başkenti Tokyo'dur.

12 DÜNYANIN EN UZUN TRAFİK SIKIŞIKLIĞI KAÇ GÜN SÜRDÜ? Dünyada en uzun süren trafik sıkışıklığı 2010 yılında Çin'de meydana gelmiş ve 12 gün sürmüştür.

13 TARİHİN EN BÜYÜK DENİZ FACİASI HANGİSİDİR? Alman seyahat gemisi Wilhelm Gustloff, 30 Ocak 1945 günü bir SSCB denizaltısı tarafından batırıldı ve 9 bin 343 kişi hayatını kaybetti.

14 İSTANBUL BOĞAZI'NIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETREDİR? İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan 29.9 km uzunluğunda bir su yoludur.

15 GERİ GERİ YÜRÜYEMEYEN HAYVAN HANGİSİDİR? Kanguruların bacakları kuyruk sokumundan kalça kemiklerine sabit olduğu için geri geri yürüyemez ve zıplayamazlar.

16 ASTRONOTLAR NEDEN HEP BEYAZ GİYER? Astronotların giydiği giysilerin Güneş'ten gelen ve uzay yürüyüşleri sırasında korunma şansının olmadığı ışınımları büyük ölçüde yansıtabilir olması için beyaz renkli olmaları gerekiyor.

17 EYFEL KULESİ'NİN DİĞER ADI NEDİR? 26 Ocak 1887-31 Mart 1889 tarihleri arasında inşa edilen Paris'in simge yapılarından birisi olan Eyfel Kulesi'nin diğer adı la dame de fer'dir (Demir Lady).

18 KÖPEKLER NEDEN İNSANIN EN İYİ DOSTU? ABD Bilim Akademisi'nin yayın organı PNAS tarafından yapılan araştırma köpeklerin neden pek çok insana sevimli geldiğini ortaya koydu.

19 ABD'li ve İngiliz bilim insanlarının bulduğu bulgulara göre, "insanın en iyi dostu" olarak anılan köpeklerin insanlara sevimli gelmesinin nedeni evrim.

20 Araştırmacılar, köpeklerin özellikle insanlara sevimli gelen üzgün ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kaslarının evrim sonucu zaman içerisinde ortaya çıktığını belirledi.

21 Aynı araştırmaya göre, köpeklerin kaşlarını kaldırmalarını sağlayan bu kaslar, köpeklerin ataları olan kurtlarda bulunmuyor.

22 UÇAKLARDA EN ÇOK TÜKETİLEN İÇECEK NEDEN DOMATES SUYU? Pek çok havayolu şirketinin açıkladığı rakamlara göre hava en çok tüketilen içecek domates suyu. Örneğin Luftansa her yıl yolcularına 1.7 milyon litre domates suyu ikram ediyor. Peki bunun nedeni ne?

23 Yapılan bilimsel araştırmaya göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta içtiğimiz şeylerin tadının farklı olmasına neden oluyor. Bu da domates suyu gibi baskın lezzetlerin yolcular tarafından daha fazla tercih edilmesine neden oluyor.

24 SELFİE'Yİ İLK KULLANAN KİŞİ KİMDİR? Selfie kavramını pratik olarak ilk kullanan kişi 1839 yılında kendi fotoğrafını çeken Robert Cornelius'dur.

25 HER GÜN 24 SAAT BOYUNCA SAYI SAYSANIZ 1 TRİLYONA KAÇ GÜNDE ULAŞIRSINIZ? Günde 24 saat sayı sayan kişinin 1 trilyona ulaşması 32 bin yıl sürer.

26 KULAĞI DİZİNDE OLAN HAYVAN HANGİSİDİR? Çekirgenin kulakları dizlerinde bulunmaktadır.

27 EN AZ TÜRK VATANDAŞININ YAŞADIĞI ÜLKE HANGİSİDİR? Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır. Nikaragua'da ise15 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır. Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.

28 SAAT YÖNÜNDE DÖNEN TEK GEZEGEN HANGİSİDİR? Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür.

29 GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ? Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı. Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.

30 ULUSAL ORKESTRASI ORDUSUNDAN BÜYÜK OLAN ÜLKE HANGİSİDİR? Vatikan'dan sonra dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan Monako Prensliği’nin ulusal orkestrasında görev alan insan sayısı ordusundaki personel sayısından daha fazladır.

31 SUÇ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR? Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer, Vatikan'dır. 2017'de yapılan nüfus sayımına göre bin kişinin yaşadığı Vatikan'da her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir.

32 Dünyada her yıl en çok film çeken ülke sanılanın aksine ABD değil Nijerya. Ülkedeki film endüstrisine verilen isim ise Nollywood. Ülkede haftada ortalama 50 film çekiliyor.

33 GÜNEŞ KARA DELİĞE DÖNÜŞECEK Mİ? Sadece belirli bir kütlenin üzerinde olan yıldızlar kara deliğe dönüşebilir. Gezegenimizin içinde yer aldığı sistemin yıldızı Güneş ise teorik olarak bir kara deliğe dönüşecek büyüklükte değildir. Bilim insaları tarafından ortaya konulan teoriye göre, yaklaşık 5 milyar yıl daha bir yıldız olarak evrendeki işlevini sürdürecek.

34 EN FAZLA PİRAMİDİN BULUNDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR? Pek çok kişi tarafından bilinmesede gezegenimizde en çok piramite ev sahipliği yapan ülke Mısır değil Sudandır. Sudan'da 220 adet piramit bulunmaktadır.

35 HANGİ HAYVANIN 3 KALBİ, 9 BEYNİ VARDIR? Ahtapotların sekiz bacağı olduğu gibi üç tane de kalbi, dokuz adet de beyni var

36 EN SICAK GEZEGEN HANGİSİ? Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenler arasında en sıcak olanı 450 santigrat ile Venüstür.

37 MARS'TA YAŞASANIZ KAÇ YAŞINDA OLURDUNUZ? Eğer Dünya’da 15 yaşındaysanız Mars’ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 Dünya gününe eşit.

38 ZEBRALARIN ÇİZGİLERİ NE İŞE YARIYOR? Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor. İngiltere'nin Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.





39 PERİYODİK TABLO'DA YER ALMAYAN TEK HARF HANGİSİDİR? Periyodik Tablo'da yer almayan tek harf 'J' harfidir.

40 EN YAVAŞ HAYVAN HANGİSİDİR? Gezegenimizde yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı (üç parmaklı) Sloth'tur. Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 KM hıza ulaşabiliyor

41 UÇAKLARIN ARKASINDAKİ BEYAZ İZLER NEDEN OLUŞUR? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklık ile dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk hava ile temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür.

42 UZAYDA AĞLAMAK MÜMKÜN MÜ? İnsanoğlu tabiki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile göz yaşlarınız gözünüzden süzülemez.

43 DÜNYA'DA 90 KİLO OLAN BİRİ MARS'TA KAÇ KİLODUR? Yerçekimi farkı nedeniyle Dünya'da 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur.

44 OKSİJEN NE RENKTİR? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renk ile görünür.

45 KARA DELİKLER NEDEN UZAYI YUTMUYOR? Bilim insanlarına göre, kara delikler, evrenin genel işleyişine ters bir şekilde, içeri doğru genişliyorlar ve Genişledikçe daha da büyüyorlar. Bu durumun gizemi hala çözülebilmiş değil





46 Bunun aksine ise varlıklar genişlerken, dışa doğru hareket ediyorlar. Evrenin farklı dengeleri ve uzay-zamanın bükülmesi ihtimali göz önüne alındığında ise, aşağı doğru genişlediği sanılıyor.



Bu yüzden kara deliğin evreni yutabilme ihtimalinin olmadığı düşünülüyor.

47 SIKILDIĞIMIZDA ZAMAN NEDEN YAVAŞ AKAR? Beynimizde yer alan anıların depolandığı hipokampüste mini 'zaman damgalarını' tetikler, böylece olayların ne zaman gerçekleştiğini biliriz Ancak uyarılmamışsa bu sinyaller bulanıklaşır. Bu da bizim zamanın yavaş aktığını hissetmemize neden olur

48 BEYNİ BÜYÜK OLANLAR DAHA MI ZEKİ? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13 bin 600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

49 Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile, Dünya'nın yerini 1 hidrojen atomunun büyüklüğünün 100'de 1'i kadar değiştirebiliyoruz, o da çok kısa bir süreliğine, Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

50 NÜKLEER SAVAŞTAN SAĞ ÇIKMASI EN MUHTEMEL ŞEY NEDİR? Karafatma yanlış cevap. Dr. Wharton’ların 1959’daki çığır açan araştırmasından beri karafatmaların bir nükleer savaşta ilk ölecek böceklerden olduğunu biliyoruz. Radyasyona dayanıklılık kralı Deinococcus radiodurans bakterisidir. Bu bakteriler 1.5 milyon rad’a kadar dayanabilirler, dondurulurlarsa bu limit iki katına çıkar.

51 TIRNAK VE SAÇLAR ÖLÜMDEN SONRA NE KADAR SÜRE DAHA UZAR? Bilinenenin tersine saç ve tırnaklar ölümden sonra hiç uzamazlar. Bu tamamen bir efsanedir. Öldüğümüzde vücudumuz su kaybeder ve derimiz sıkılaşır, bu da saç ve tırnağın uzadığına dair bir göz yanılgısı yaratır.

52 MARS NASIL KOKAR? Mars için birçok proje yapıldı ve hala yapılıyor. Bilim insanlarının onlarca yıldır yaptığı aratırmalara göre, Kızıl Gezegen bozulmuş yumurtayı andıran bir kokuya sahip.

53 EVREN NE RENKTİR? Resmi olarak bej rengindedir. 2002 yılında, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Amerikalı bilimciler, Avustralya Kırmızıya Kayan Galaksileri İnceleme Kurumu’nun topladığı 200,000 galaksi ışığını inceledikten sonra evrenin soluk yeşil renkte olduğu sonucuna vardılar. Ancak birkaç hafta, hesaplamalarında bir hata yaptıklarını ve evrenin aslında daha çok köstebek derisi renginin kasvetli bir tonu olduğunu itiraf etmek durumunda kaldılar.

54 DÜNYANIN ETRAFINI DOLAŞAN İLK İNSAN KİMDİR? Zenci Henry... Ferdinand Macellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521’de Filipinler’de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Macellan 1511’de Portekiz’den çıkıp Hint Okyanusu’nu geçerek önce Uzakdoğu’yu ziyaret etti. Zenci Henry’yi 1511’de Malezya’daki bir köle pazarında buldu ve onu geldiği yoldan Lizbon’a götürdü. 1519’da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry, Macellan’ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden, yani Atlas Okyanusu’nu ve Büyük Okyanus’u geçerek gerçekleşti, bu yüzden 1521’de Uzakdoğu’ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu.

55 YOLCU UÇAĞINA YILDIRIM DÜŞERSE NE OLUR? Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkutucu bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi, alüminyum ile kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine iletilerek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış oldur.

56 İNSANOĞLUNUN İNŞA ETTİĞİ HANGİ YAPI AY’DAN GÖRÜLEBİLİR? Çin Seddi’nin “insanoğlunun inşa ettiği ve aydan görülebilen tek yapı” olduğu düşüncesi çok yaygındır ama bu doğru değildir. İnsan eliyle yapılmış hiçbir şey aydan çıplak gözle görülemez.

57 UZAYDAKİ İLK HAYVAN HANGİSİDİR? Meyve sineği. Küçücük astronotlar bir miktar tahıl tohumuyla birlikte Amerikan V2 roketine bindirildi ve 1946 Temmuz’unda uzaya fırlatıldılar. Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkındılar.

58 DÜNYA’NIN NE KADARI SUDUR? Dünya yüzeyinin yüzde 70’i suyla kaplı olabilir ama su, gezegenin kütlesinin 5 binde birinden daha azına tekabül ediyor,yaklaşık olarak yüzde 0.1...

59 ÇIPLAK GÖZLE KAÇ GALAKSİ GÖRÜLEBİLİR? Beş bin? İki milyon? On milyar? Hayır, dört tane görebiliriz. Aslında oturduğumuz yerden yalnızca iki tane görebiliriz, bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Samanyolu’dur.

60 Bu da geride kalanların oldukça sıkıntılı bir dönemde hayatlarını kaybedecekleri şeklinde yorumlanabilir. Böyle bir durumdan insanoğlunun kurtulup kurtulamayacağını söylemek oldukça zor. Ancak şunu rahatça söyleyebiliriz bu denli bir felakette pek çok türün nesli tükenir, milyarlarca insan hayatını kaybeder.

61 KOBAYLAR NE İÇİN KULLANILIR? Kobaylar ya da hintdomuzları artık neredeyse hiç deney hayvanı olarak kullanılmıyor ama Perulular bunlardan her yıl yaklaşık 65 milyon adet tüketiyor. .Ayrıca Kolombiya, Bolivya ve Ekvador’da da yeniyor.

62 EN SON BUZUL ÇAĞI NE ZAMAN SONA ERDİ? Hâlâ son Buzul Çağı’nın içindeyiz. Coğrafyacılar bir buzul çağını, Dünya’nın tarihinde kutuplarda buz takkeleri bulunan bir dönem olarak tanımlıyor. Mevcut iklimimiz bir ‘buzularası’ döneme tekabül eder. Bu, ‘buzul çağları arasında’olduğumuz anlamına gelmez. Bu ifade, bir buzul çağı içinde, daha yüksek sıcaklıklar yüzünden buzların çekildiği dönemi tanımlamak için kullanılır.

63 ÜÇ SANİYELİK HAFIZAYA SAHİP OLAN ŞEY NEDİR? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine, bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar, Japon balığının en az üç aylık bir hafızaya sahip olduğunu ve değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi.

64 YAŞAYAN EN BÜYÜK ŞEY NEDİR? Fil, mavi balina ya da dev sekoya ağacı? Hayır, dünyadaki yaşayan en büyük şey bir mantar. Kesilmiş bir ağaç kütüğünün üzerinde büyüyen bal mantarından (Armillaria ostoyae) şu ana kadar görülen ve Oregon’daki Malheur Ulusal Ormanı’nda bulunan en büyük numune 890 hektarlık bir alan kaplıyor ve yaşı 2000 ila 8000 arasında tahmin ediliyor.

65 DÜNYA'DA YAŞAYAN HERKES AYNI ANDA ZIPLARSA NE OLUR? 2011'de Japonya'da gerçekleşen deprem bile günleri yaklaşık 0.0000018 saniye kısalttı. Peki Dünyada yaşayan herkes aynı anda zıplarsa ne olur? Bu soruya cevap bilim insanı Randall Munroe'dan geldi.

66 ROMA YANARKEN NERON NE YAPIYORDU? Kesinlikle yanan şehri seyrederken lir çalıp şarkı söylemiyordu. Yangın çıktığı sırada Neron yangının 56 km uzağında, deniz kenarındaki yazlık evindeydi. Neron haberi alınca hızla Roma’ya gitti ve yangın söndürme çabalarının sorumluluğunu üstlendi.

67 KAÇ TANE BURUN DELİĞİMİZ VAR? İki tane görünen iki tane de görünmeyen olmak üzere toplam dört. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini arkadaki ise suyun çıkışına sağlayan iki çift burun derini bulunuyor. Evrim sürecinde insanlardaki arka taraftaki delikler kafanın içine girerek iç burun delikleri haline geldiler.

68 SAVAŞTAN ÜÇ KAT DAHA TEHLİKELİ OLAN ŞEY NEDİR? Çalışmak; içki, uyuşturucu ya da savaştan çok daha fazla insan öldürmektedir. Her yıl yaklaşık iki milyon insan, işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor; buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde, en tehlikeli işin, Bering Denizi’nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söylenir.

69 18. yüzyıldaki bir deniz savaşında en çok denizciyi ne öldürmüştür? Adi bir kıymık. Hollywood filmlerinde gösterilenlerden farklıolarak 18. Yüzyılda kullanılan gülleler aslında patlamıyordu. Bunlar geminin gövdesini parçalayarak kocaman tahta kıymıkların yüksek bir hızla güvertede uçuşmasına neden oluyordu; bu kıymıkların isabet ettiği denizciler de ağır yaralar alıyordu.

70 Bir kırkayağın kaç tane ayağı vardır? Kırkayak kelimesi, Latince “yüz ayak” anlamına gelen centipeda kelimesinden gelmektedir. Kırkayaklar yüz yılı aşkın bir süredir kapsamlı bir biçimde incelenmelerine karşın tam olarak yüz ayağa sahip bir örneğine rastlanmamıştır. Türkçe’deki adlarına bakarak bu hayvanların kırk ayaklı oldukları da söylenemez.

71 Acı biberin en acı kısmı neresidir? Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair inancın tersine asıl acı olan kısım, o çekirdeklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar, en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin bibere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir.

72 Tutankamon’un laneti neydi? Öyle bir şey yoktu. Bunu gazeteler uydurmuştur. 1922’de Howard Carter tarafından keşfedildiğinde, Tutankamon’un mezarına giren herkesin korkuya kapılmasına neden olan “firavunun laneti” hikayesi, Daily Express’in Kahire muhabirinin işiydi. Bu hikaye daha sonra Daily Mail ve New York Times tarafından tekrarlandı.

73 Şampanyayı köpürten şey nedir? Şampanyayı karbondioksit değil, pislik köpürtür Tamamen pürüzsüz ve temiz bir kadehte karbondioksit molekülleri görünmez bir şekilde buharlaşır, bu yüzden uzun zamandır kabarcıkların oluşmasına neden olan şeyin bardaktaki küçük kusurlar olduğu varsayılırdı. Fakat, yeni fotoğraf teknikleri bardaktaki iz ve pürüzlerin bu kabarcıkların sürekli asılı kalmalarına yetecek boyutta olmadığını gösterdi: Bardakta kabarcıkların oluşmasına neden olan şey, bardağın içindeki mikroskobik toz ve tüy parçacıklarıdır.

74 “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” diyen kimdir? “1789 yılıydı ve Fransız Devrimi tüm hızıyla cereyan etmekteydi. Paris’teki yoksullar ayaklandılar çünkü yiyecek ekmekleri yoktu. Bu sırada Kraliçe Marie Antoinette “ekmek bulamayanlar pasta yesin” şeklindeki ahmakça öneriyi ortaya attı.” Çoğu kişinin doğru bildiği yanlışlardan birisi daha... İlk sorun şu ki, bahsedilen şey pasta değil brioche adlı verilen ve ekmeğe çok benzeyen bir çörekti. Bu durumda bu sözler iyi niyetli bir girişim olabilir: “Eğer ekmek istiyorlarsa onlara iyi cinsinden verin.” Kaldı ki bu sözleri söyleyen Marie Antoinette değildi. Bu ifade en aşağı 1760’tan beri aristokratik çürümenin tasviri olarak yazılı bir biçimde kullanılıyordu. Jean-Jacques Rousseau bu ifadeyi daha 1740’ta duyduğunu ileri sürüyordu.

75 Develer hörgüçlerinde ne depolar? Develer hörgüçlerinde su değil, yağ depolar; bu yağ da enerji stoku olarak kullanılır. Suyun depolandığı yer vücutlarıdır, özellikle de kan dolaşım sistemleri; bu da onları su kaybından etkin bir biçimde korur.

76 Ay nasıl kokar? Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay’da yalnızca on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiç biri özel uzay giysileri nedeniyle Ay’ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol miktarda sürüklüyorlardı. Astronotlar Ay’daki toprağın kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay’ın yüzeyine çarpan göktaşlarının yol açtığı silikon dioksitten meydana gelmektedir; bunun yanısıra demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir.

77 İlk Amerikan Başkanı kimdir? Peyton Randolph... Randolph, George Washington’dan önceki on dört Kıtasal Kongre (ya da “Kongre’de Biraraya Gelmiş Birleşik Devletler”) Başkanının ilkiydi. Kıtasal Kongre, şikayetlerini İngiliz Tahtı’na iletmek için 13 koloni tarafından oluşturulmuş müzakere organıydı.

78 Kafasını kuma gömen şey nedir? Devekuşu yanlış cevap.. Asla bir devekuşunun kafasını kuma gömdüğü görülmemiştir. Bunu yapsaydı boğulurdu. Bir tehlikeyle karşılaştığında her aklı başında hayvan gibi devekuşu da var gücüyle kaçar.

79 En yüksek dağ nerede? Dünya’da değil, Mars’ta... Dev volkan Olympus Dağı (Latincede Olympus Mons) güneş sistemindeki ve bilinen evrendeki en yüksek dağdır. 22 km yüksekliğindeki Olympus Dağı Everest’ten üç kat daha yüksek. 624 km genişliğindeki bu dağ Britanya adalarının bulunduğu alanın tamamını kaplayabilir.

80 Dünyanın en büyük şehri hangisidir? Resmi olarak Honolulu... . Hawaii eyaletinde 1907’de çıkarılmış bir yasaya göre Honolulu Şehri ve Honolulu İdari Bölgesi (County) aynı yeri ifade ediyor bu Honolulu şehrinin Büyük Okyanus’ta 2,400 km boyunca uzanan Kuzeybatı Hawaii adalarının kalanını da kapsadığı ve 5,509 km2’yle en büyük yüzölçümüne sahip şehir olduğu anlamına geliyor. Dünyanın en kalabalık şehri ise 12,8 milyonluk nüfusu ve 440 km2lik yüzölçümüyle Mumbai’dir: Km2 başına 29,042 kişi! Eğer bütün anakent alanı dahil edilirse en kalabalık şehir, 13,500 km2 üzerinde yaşayan 35,2 milyon kişiyle Tokyo olur.

81 Evrendeki en soğuk yer nerededir? Finlandiya’da. Helsinki Teknoloji Üniversitesi’nden bir ekip 2000 yılında bir rodyum parçasını, mutlak sıfırdan (-273oC) derecenin on milyarda biri kadar daha yüksek bir sıcaklığa kadar soğuttu.Laboratuarlarda oluşturulan bu son derece düşük sıcaklıklar dikkate değerdir. Derin uzayda bile sıcaklık -245oC’nin altına nadiren düşer. Bunun bilinen tek istisnası, Avustralyalı gökbilimciler tarafından 1979’da saptanan Bumerang Nebulası’dır. Bu nebula bir bumeranga (ya da bir papyona) benzer. Merkezinde, Güneş’ten üç kat daha ağır, ölmekte olan bir yıldız vardır.

82 Buffalo Bill bufalolara ne yapıyordu? Hiçbir şey çünkü Kuzey Amerika’da bufalo yoktur. ‘Bufalo’ kelimesi genellikle, yanlış bir biçimde bizon yerine kullanılır. Ancak söz konusu bizonlrsa Buffalo Bill, on sekiz aydan daha kısa bir sürede bu hayvanlarda 4 bin 280 tane öldürdü.

83 ABD’de kaç eyalet vardır? ABD bayrağındaki yıldızların her biri bir eyaleti temsil ediyor ve bayrakta 50 yıldız bulunuyor. Ancak teknik olarak ABD’de sadece 46 eyalet bulunuyor. Virginia, Kentucky, Pennsylvania ve Massachusetts resmi olarak birer Commonwealth’tir. Buradaki Commonwealth, ‘İngiliz Uluslar Topluluğu’ anlamındaki Commonwealth değil, ABD’deki bu dört bölgenin “eyalet” kelimesi yerine, “ortak r��zayla oluşturulmuş siyasi topluluk” anlamında kullandıkları terimdir.

84 Develer nereden gelir? Afrika ve Arap çöllerinin simgeleri olsa da deve Amerika kökenlidir. Atlar ve köpekler gibi, develer de 20 milyon yıl önce Amerika’nın otlaklarında evrildi. Bu hayvanlar o zamanlar, bildiğimiz haliyle hörgüçlü yük hayvanları olmaktan ziyade, daha çok zürafaya ya da ceylana benziyordu. Bering kara köprüsünden Asya’ya 4 milyon yıl önce geçtiler.

85 Su ne renktir? Alışıldık cevap suyun rengi olmadığıdır; su “şeffaf” ya da “saydam”dır ve denizin mavi görünmesinin tek sebebi gökyüzünün denizin üzerine yansımasıdır. Ancak bu doğru değil. Su aslında son derece soluk bir tonda olsa da mavidir. Bunu doğada, kardaki derin bir deliğe ya da donmuş bir şelalenin kalın buzlarının içine baktığınızda görebilirsiniz. Çok büyük ve çok derin beyaz bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda, su mavi görünecektir.

86 Roma İmparatorları bir gladyatörün ölüm emrini nasıl verirlerdi? Ne gladyatörün öldürülmesini isteyen Romalı seyirciler başparmaklarını aşağı indirirdi ne de bu ölüme izin veren Roma İmparatorları. Aslında Romalılar “başparmakları aşağıda duracak şekilde” bir işareti hiç kullanmadılar. Bir gladyatörün öldürülmesi istendiğinde başparmak yukarı kaldırılırdı – tıpkı kınından çekilmiş kılıç gibi. Kaybeden bir gladyatörün canının bağışlanması için başparmak, sıkılmış yumruğun içine sokulurdu – kınına sokulmuş bir silah gibi. Aşağıyı gösteren başparmakların ölümü işaret ettiği yanılgısının sorumlusu, yüzyıl ressamı Jean-Léon Gérôme’un Pollice Verso adlı tablosudur. Tabloda, imparator ölüm cezasını vermek için başparmağını aşağıya doğru uzatırken Romalı bir gladyatör bekliyor.

87 Napolyon’un en aşağılayıcı yenilgisi neyle ilgilidir? Waterloo hiç kuşkusuz Napolyon’un en ezici yenilgisi olmakla beraber, onun en utanç verici yenilgisi değildi.1807’de, Fransa, Rusya ve Prusya arasında bir dönüm noktası niteliğindeki Tilsit Barışı’nı imzalayan Napolyon’un keyfi yerindeydi. Bunu kutlamak için İmparatorluk Sarayı’nın öğleden sonra bir tavşan avı düzenlemesini önerdi. Bu av, Napolyon’un çok güvendiği kurmay başkanı Alexandre Berthier tarafından organize edildi. Napolyon’u etkilemeye can atan Berthier, İmparatorluk Sarayı’nın konukları meşgul edecek kadar av hayvanına sahip olduğunu göstermek için binlerce tavşan satın aldı. Parti vakti geldi, av başladı ve av hayvanlarının bekçileri avları saldı. Ama av felaketle sonuçlandı. Berthier yabani değil, evcil tavşan almıştı; bu tavşanlar da öldürülmekten ziyade besleneceklerini düşündüler. Tavşanlar canlarını kurtarmak üzere kaçmak yerine, büyük şapkalı ufak tefek bir adama yöneldiler ve onu kendilerine yemek veren bakıcılarıyla karıştırdılar. Aç tavşanlar saatte 56 km’lik azami hızlarıyla Napolyon’a hücum ettiler. Av partisindekiler (artık tam bir kargaşaya dönmüştü) onları durdurmak için hiçbir şey yapamıyordu. Napolyon’un, açlıktan kırılan hayvanları çıplak elleriyle savuşturmaya çalışarak kaçmaktan başka bir seçeneği yoktu. Ama tavşanların şiddeti dinmedi ve İmparatoru at arabasına kadar püskürttüler; bu sırada Napolyon’un adamları tavşanları nafile kırbaçlıyorlardı. Bu fiyaskonun günümüzdeki anlatımlarına göre, Fransa İmparatoru tamamen hırpalanmış bir vaziyette ve utanç içinde arabasına koşturdu.

88 Lastik botları kim icat etti? Amazon Kızılderilileri çok uzun süredir pratik lastik botlar yaparlardı. Bunu kauçuk sıvısı içine diz hizasına kadar girip kurumasını bekleyerek yapıyorlardı.

89 Edison’un hangi icadını her gün kullanırız? Alo kelimesi.Alo kelimesinin ilk yazılı kullanımı, Edison’un “3 ila 6 metre uzaktan duyulabileceği için” telefon görüşmesine “alo”yla başlamak gerektiği önerisini belirttiği 1887 tarihli bir mektubudur.

90 İlk bilgisayar virüsü gerçek bir böcek miydi? Hem evet hem hayır. Önce “evet.” 1947’de Harvard Üniversitesi’nde röle anahtarına sıkışan bir güve, geniş, havalandırmasız bir odaya konmuş olan Amerikan Donanması’nın Mark II bilgisayarının kilitlenmesine sebep oldu. Teknisyenler tahrip olmuş böcek ölüsünü çıkardılar ve makineyi yeniden başlatmadan önce kayıt defterindeki yazının yanına yapıştırdılar. Ama şu “virüs” kelimesi buradan mı geliyor? Hayır. Bir makinede oluşan hata ya da yanlış anlamında kullanılan “virüs” kelimesi 19. yüzyıla dayanır. 1889’da yayımlanmış bir gazete haberine göre Thomas Edison “iki gecedir fonografındaki virüsü aradığı için uyumamıştır.” Webster sözlüğü 1934 baskısında “virüsün” modern anlamına yer vermiştir.

91 Laleler nereden gelir? Bizim gibi İranlılar’ın da milli çiçeği olan lalenin kökenini pek çok kişi Hollanda sanıyor. Oysa Amsterdam’dan olsun ya da olmasın laleler, Hollanda’nın yel değirmenleri ve sabolar kadar ünlü bir sembolüdür. Ama aslında lalelerin kökeni Hollanda değildir. Hollanda’ya İstanbul’dan ilk lale, topu topu 1554’te getirildi.

92 Ses duvarını aşan ilk icat nedir? Kırbaç... Kırbaç 7 bin yıl önce Çin’de icat edildi, fakat kırbaç ‘şaklaması’nın, kırbacın sapına çarpan derinin sesi olmayıp, mini bir ses duvarı patlaması olduğunun anlaşılması ancak 1927’de yüksek-hızda fotoğrafçılığın icadıyla mümkün oldu.

93 Yılanları en çok hangi müzik cezbeder? Onlar için fark etmez. Yılan oynatma numaralarında kobralar flütün görüntüsüne tepki verir, sesine değil. Yılanlar kesinlikle sağır olmamalarına rağmen müziği tam olarak “duymazlar.” Yılanların dışarıda bir kulak ya da kulak zarları yoktur fakat çeneleri ve karın kasları sayesinde yerden aldıkları titreşimleri hissedebilirler.

94 Kanarya Adalarının ismi hangi hayvandan gelir? Köpeklerden. Aslında kuşlar adaya değil, ada kanarya kuşlarına ismini vermiştir. Bu takımada adını, en büyük adasında bulunan hem vahşi hem de evcil çok miktardaki köpekten dolayı, Romalılar tarafından verilen ‘Köpek Adası’ isminden (Insula Canaria) almaktadır.

95 En yüksek bulut nerededir? Uluslararası Bulut Atlas Ölçeği’ne göre 0’ıncı bulut katmanı en yüksek bulut katmanıdır, bu katman, 12 bin metre yükseklikte bulunabilen incecik bir katmandan oluşan sirrus olarak bilinir.

96 Yağmur tanesinin şekli nasıldır? Yağmur taneleri küre şeklindedir, gözyaşı şeklinde değildir.

97 Yeryüzündeki oksijenin çoğunu üreten şey nedir? Su yosunları... Su yosunları fotosentezin atık maddesi olarak oksijen açığa çıkarırlar. Çıkardıkları net oksijen miktarı diğer tüm ağaçların ve kara bitkilerinin birlikte çıkardıklarından daha fazladır.

98 Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan Alman üniformaları neyden yapılmıştı? Isırgan otu... Birinci Dünya Savaşı sırasında hem Almanya hem de Avusturya’da pamuk kıtlığı vardı. Pamuğun yerini tutabilecek uygun bir madde arayan bilimciler zekice bir çözüm denediler: Çok az miktarlarda pamuğu ısırgan otuyla karıştırdılar; özellikle de kaşındıran ısırganların (Urtica dioica) sert liflerini kullandılar.

99 Mide ülserinin sebebi nedir? Yıllardır süregelen tıbbi tavsiyelerin aksine mide ve bağırsak ülserinin stres ya da hayat tarzından değil bir bakteriden kaynaklandığı anlaşılmaya başlandı.

100 GLOBAL İNTERNET KESİLEBİLİR Mİ? 1995 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde biri internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve bu her saniye 10 kullanıcı daha onilne dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor.

101 Dün Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan sorun sonrası dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca kullanıcı bu platformlara erişim sağlayamadı. Peki tüm dünyanın internet kesilebilir mi? Bu soruya "imkansız" yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir.

102 Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrimdışı olmasının ihtimali oldukça düşük.