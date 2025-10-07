AI'ın Merkez üssü: Teknoloji devlerinden milyarlarca dolarlık ortaklık yağmuru
Küresel yapay zeka harcamalarının 2026'da 500 milyar dolara ulaşması beklenirken, sektörün devleri Nvidia, OpenAI, AMD, Oracle ve Microsoft, rekabeti bir kenara bırakıp milyarlarca dolarlık dev işbirliklerine imza attı.
Nvidia, OpenAI, AMD ve Oracle gibi şirketler, son dönemde yapay zeka altyapılarını güçlendirmek ve küresel teknoloji ekosistemini dönüştürmek amacıyla kurdukları milyarlarca dolarlık ortaklıklara hız verdi.