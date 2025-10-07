AI'ın Merkez üssü: Teknoloji devlerinden milyarlarca dolarlık ortaklık yağmuru

COREWEAVE, YENİ ANLAŞMALARINI AÇIKLADI

CoreWeave, OpenAI ile martta 11,9 milyar dolar ve mayısta 4 milyar dolar değerinde iki anlaşma yapmasının ardından son olarak eylülde yeni bir anlaşmayı duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, yeni anlaşmayla CoreWeave'nin OpenAI'ın en gelişmiş yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek için gereken bulut altyapısını sağlayacağı bildirildi.



CoreWeave'in OpenAI ile yaptığı sözleşmelerin toplam değeri, 6,5 milyar dolarlık son anlaşmayla birlikte 22,4 milyar dolara yaklaştı.



Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) eylül ayında yaptığı bildirimde de müşterilerine satılmayan tüm bulut kapasitesi için Nvidia'ya erişim hakkı sağlamak üzere 6,3 milyar dolarlık sipariş sözleşmesi imzaladığını belirtti.



Meta ile yaptığı işbirliğine ilişkin de eylül ayı sonunda SEC'e bildirimde bulunan CoreWeave, Meta'ya bulut bilişim kapasitesi erişimi sağlayacağını ifade etti.



Bildirimde, bu kapsamda Meta'nın 2031 sonuna kadar şirkete yaklaşık 14,2 milyar dolar ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi.





