Airbnb’den ilginç yarışma: Kazanan Louvre’da bir gece geçirecek
Louvre Müzesini tek başına gezmek, hatta bir geceyi bu müzede geçirmek. Sanat severler için bu tam bir hayal ama oda ve ev kiralayan Airbnb, 10'uncu kuruluş yıldönümü dolasıyla bu hayali gerçeğe dönüştürecek. Firmanın açtığı yarışmayı kazananlar Louvre Müzesinde bir gece geçirecek.
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Başka hiçbir ziyaretçi olmadan Louvre Müzesi’ni tek başına gezmek... Mona Lisa’ya bakarak aperatifler atıştırmak... Sadece güzel bir hayal gibi gözükse de bunlar yakında gerçeğe dönüşecek.
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2Online oda ve ev kiralama firması Airbnb, bunun için bir yarışma açtı. Yarışmayı kazananlar ödül olarak, adı Paris’le özdeşleşen Louvre Müzesi’nde bir gece geçirecek.
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Yarışmaya girmek isteyenlerin ”neden Mona Lisa'nın en harika konuğu siz olursunuz?" sorusuna yanıt vermeleri gerekiyor.
Airbnb 12 Nisan’a kadar başvuruları kabul edecek. Ardından bu soruyu en dahice ve en güzel yanıtlayanı birinci seçecek.
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4Birinci olan yanına bir kişiyi daha alarak 30 Nisan’da Louvre Müzesinde bir gece geçirebilecek.
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5Hayatının fırsatını yakalan kişi, ilk olarak tarih uzmanı eşliğinde kimse olmadan Louvre Müzesini gezecek. Daha sonra Mona Lisa tablosunun önünde Rönesans döneminden esinlenerek hazırlanan aperatifleri atıştıracak.
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Gece bununla da sınırlı kalmayacak. Kazanana üçüncü Napoleon'un odasında çok özel bir konser sunulacak.
Kazanan kişi Louvre Müzesinin piramidinde uyuyarak geceyi tamamlayacak. Firmanın 10’uncu kuruluş yıldönümü için açtığı yarışma şimdiden büyük ilgi gördü.