Airbus 'fütürist' uçağını tanıttı

Airbus birleşik kanat yapısına sahip MAVERIC modelinin tasarımını bu hafta Singapur Havacılık Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkardı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, tanıtılan tasarımı 2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde.

Airbus tasarımın mevcut dar gövdeli uçaklara kıyasla yakıt tüketimini yüzde 20'ye kadar azaltma potansiyeli olduğunu söylüyor.

Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu modeli yakın zamanda göklerde göremeyeceğiz. Zira şirket uçuş testlerinin sürdüğünü ve bu sene de devam edeceğini açıkladı