Airbus, yapay yerçekimi ile yeni uzay istasyonu tasarladı

Airbus'a göre, iç kısmı farklı güvertelere ayırmak, bir "dahili güvenli liman konsepti" sağlıyor, bu da mürettebatın bir güneş patlaması veya diğer tehlikeler durumunda en fazla korumayı sağlayan güverteye geçebileceği anlamına geliyor.



Modül, dört kişilik bir ekip için tasarlandı, ancak bir seferde (geçici olarak) sekiz astronotu barındırabileceği bildiriliyor.