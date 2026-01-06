Akıllı legolardan sağlık durumunu gösteren aynalara: CES 2026’nın en çılgın teknolojileri

Dünyanın en büyük ve en ünlü teknoloji fuarı CES 2026 (Consumer Electronics Show) 6 Ocak’ta Las Vegas’ta başladı.

Birçok ülkeden katılımcının yeni ve fütüristik teknolojileri sergilemek ve görmek amacıyla her yıl bir araya geldiği fuarın en önemli özelliklerinden biri de firmaların en çılgın konseptlerini burada görücüye çıkarması.

CES 2026 da daha ilk gününden itibaren çok konuşulacak teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

İşte CES 2026’nın en çılgın teknolojileri: