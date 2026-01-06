Akıllı legolardan sağlık durumunu gösteren aynalara: CES 2026’nın en çılgın teknolojileri
06.01.2026 19:54
Çağla Üren
6 Ocak’ta başlayan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026 bu yıl da çok konuşulacak teknolojilere ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en büyük ve en ünlü teknoloji fuarı CES 2026 (Consumer Electronics Show) 6 Ocak’ta Las Vegas’ta başladı.
Birçok ülkeden katılımcının yeni ve fütüristik teknolojileri sergilemek ve görmek amacıyla her yıl bir araya geldiği fuarın en önemli özelliklerinden biri de firmaların en çılgın konseptlerini burada görücüye çıkarması.
CES 2026 da daha ilk gününden itibaren çok konuşulacak teknolojilere ev sahipliği yapıyor.
İşte CES 2026’nın en çılgın teknolojileri:
AKILLI LEGO
LEGO, ışık yakabilen, diğer tuğlalarla etkileşime girebilen ve ses çıkarabilen kodlar barındıran akıllı tuğlaları CES 2026 konferansında tanıttı.
Gösterimde akıllı tuğla LEGO ördeğine takıldı ve ördeğin vaklama sesleri çıkarmasını sağladı. Başka bir örnekte, akıllı tuğla bir başka figüre takıldığında, figürün memnun olmadığını gösteren bir ses yayıldı.
Ayrıca bu tuğla, renk algılayıp diğer parçalarla aynı rengi yayabiliyor.
SAĞLIK DURUMUNUZU SÖYLEYEN AKILLI AYNA
CES 2026’da fuarı gezmek isteyenleri akıllı bir ayna karşıladı. Ziyaretçiler akıllı aynanın karşısına oturup 30 saniyelik bir selfie video çektiğinde ne kadar iyi yaşlandıklarına dair bir puan aldı.
Nuralogix'in 899 dolarlık Uzun Ömür Aynası yüzünüzdeki kan akışı modellerini "transdermal optik görüntüleme" adı verilen bir yöntemle ölçüyor. Bu sayede kalp atış hızı, kan basıncı, kardiyovasküler hastalık riski, metabolik sağlık, fizyolojik yaş ve hatta ruh sağlığı dahil olmak üzere çeşitli sağlık ölçütlerini değerlendiriyor. Tüm bu ölçütler daha sonra 1 ile 100 arasında bir uzun ömür puanı oluşturuyor.
TOPLANTILARI DİNLEYEN AKILLI YÜZÜK
Vocci AI akıllı yüzük, iş toplantılarında not alma sorununu yakında geçmişte bırakabilir çünkü bu yüzük, toplantıları 100'den fazla dilde kaydedip yazıya dökecek. Tek yapmanız gereken yüzüğün yan tarafındaki düğmeye basmak.
Toplantı sırasında önemli bir anı hatırlamak istediğinizde de aynı düğmeye basıyorsunuz; bu sayede Vocci, ilgili transkript bölümünü kırmızı renkle vurguluyor.
ÖĞRENCİ ASİSTANI ROBOTLAR
Samsung Display'in CES’in basın konferansında sergilediği robot, öğrencileri sınıflara yönlendirebilen, hocalar hakkında bilgi paylaşabilen ve ödevleri kontrol etmelerine olanak tanıyan bir öğretim asistanı konsepti.
FİZİKSEL OLARAK BÜYÜYEN EVCİL HAYVAN ROBOTU
Takway firmasının Sweekar adlı yapay zekalı evcil hayvanı, CES 2026’nın en ilgi çekici konseptlerinden biriydi. Robotik evcil hayvan, “hayatına” bir yumurtadan çıkarak başlıyor ve sonunda masanızda veya rafınızda duracak kadar büyüyor.
GERÇEK BİR ROBOT HİZMETÇİ
LG'nin CLOiD'ü, şimdiye kadar sadece filmlerde gördüğümüz gerçek vir robot ev hizmetlisi olabilir.
LG'nin açıklamasına göre, CES 2026'da daha büyük bir tanıtımla sergilenecek olan robot, çamaşır katlamak veya bulaşık makinesini boşaltmak gibi karmaşık ev işlerini gerçekleştirmek için yapay zekayı kullanıyor.
Bu, genellikle süpürme veya paspaslama gibi tek bir amaca hizmet eden mevcut ev teknolojisi robotlarına kıyasla önemli bir ilerleme anlamına gelebilir.
HOPARLÖRE DÖNÜŞEN KULAKLIK
Elektronik firması TDM, işlevsel bir tasarıma sahip olan yeni kulaklığı Neo'yu CES 2026'da görücüye çıkarıyor.
Kulaklık uzun kullanım süresinin yanı sıra istendiğinde katlanıp bir hoparlöre dönüştürülebiliyor.
BOSTON DYNAMICS’İN YENİ ATLAS ROBOTU
ABD’li robotik firması Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas da yeni bir prototipe kavuştu. Yeni Atlas, Hyundai'nin basın etkinliğinde sahneye çıktı.
Atlas'ın bu yeni versiyonu, 2026 boyunca Hyundai'nin dünya genelindeki fabrikalarında kullanılmaya başlanacak. Robot, Hyundai'nin insan ve robotların uyumlu ve güvenli bir şekilde birlikte çalışmasını öngören robot stratejisinin merkezinde.
NVIDIA’NIN YENİ ÇİP MİMARİSİ
CES 2026 basın konferansında, Nvidia CEO'su Jensen Huang, “yapay zeka donanımında en son teknoloji” olarak tanımladığı yeni Rubin bilgi işlem mimarisini resmen tanıttı. Yeni mimari şu anda üretim aşamasında.
Huang, dinleyicilere hitaben, “Vera Rubin, karşı karşıya olduğumuz bu temel zorluğun üstesinden gelmek için tasarlandı: Yapay zeka için gerekli hesaplama miktarı hızla artıyor” dedi.
İlk olarak 2024 yılında duyurulan Rubin mimarisi, Nvidia'yı dünyanın en değerli şirketi haline getiren, aralıksız donanım geliştirme döngüsünün en sonucu. Rubin mimarisi, ülkelerin peşinden koştuğu son model Blackwell mimarisinin yerini alacak.