Akıllı telefon kiralama dönemi başladı, uzmanlar uyardı: “Kiralama bittiğinde sıfırlamayı unutmayın”
Bazı teknoloji marketleri telefon kiralama uygulaması başlattı. Telefon kiralama uygulamasıyla birlikte, akıllı telefonlar 12, 18 ve 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor. Kiralamanın sonunda istenirse telefon satın da alınabiliyor. Uzmanlar kiralama dönemi sonunda iade edilen telefonlar konusunda tüketicileri uyardı. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, “Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var.” dedi.
Bazı teknoloji marketleri, akıllı telefonlar için uzun dönemli kiralama dönemini başlattı.Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veriliyor.