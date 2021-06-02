Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar

ntv.com.tr 02.06.2021 - 08:54
LinkedIn - 72%
pCloud tarafından yapılan araştırmaya "Akıllı Telefon Katilleri" adı verildi.
Likee - 72%
Araştırma kapsamında dünya genelinde en popüler 100 uygulama incelendi. Yani bu listedekilerden daha zararlı uygulamalar da bulunabilir ancak onlar bu listedekiler kadar yaygın kullanılmıyor.
Grindr - 72%
Arka planda çok fazla çalıştırma isteyen uygulamalar aynı zamanda telefonu en çok yoran uygulamalar.
Telegram - 77%
pCloud uygulamların zarar seviyelerini bir yüzde ile ifade etmeyi tercih etti. Liste yüzde 72 ile başlarken en üst noktada yüzde 90'lar aşılıyor.