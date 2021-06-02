Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar

Bir şirket akıllı telefonlara zarar veren uygulamaları tespit etti. Bu uygulamalar sadece aşırı batarya tüketimine neden olmuyor aynı zaman kullanım ömrünü de azaltıyor. İşte telefonlara en çok zarar veren 20 uygulama...

ntv.com.tr 02.06.2021 - 08:54

Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 1

LinkedIn - 72%

pCloud tarafından yapılan araştırmaya "Akıllı Telefon Katilleri" adı verildi. 

Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 2

Likee - 72%

Araştırma kapsamında dünya genelinde en popüler 100 uygulama incelendi. Yani bu listedekilerden daha zararlı uygulamalar da bulunabilir ancak onlar bu listedekiler kadar yaygın kullanılmıyor. 

Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 3

Grindr - 72%

Arka planda çok fazla çalıştırma isteyen uygulamalar aynı zamanda telefonu en çok yoran uygulamalar. 

Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 4

Telegram - 77%

pCloud uygulamların zarar seviyelerini bir yüzde ile ifade etmeyi tercih etti. Liste yüzde 72 ile başlarken en üst noktada yüzde 90'lar aşılıyor.

Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 5
Amazon - 77%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 6
Booking - 77%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 7
YouTube - 77%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 8
Zoom - 77%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 9
WhatsApp - 77%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 10
Snapchat - 77%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 11
Bumble - 77%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 12
Tinder - 77%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 13
Instagram - 79%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 14
BIGO LIVE - 82%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 15
AirBnB - 82%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 16
Facebook - 82%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 17
Skype - 87%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 18
Uber - 87%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 19
Verizon - 92%
Akıllı telefonlara en çok zarar veren uygulamalar - 20
Fitbit - 92%

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