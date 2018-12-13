AKN'siz internet fiyatları ne kadar artacak? (AKK ne zaman kalkacak?)

Türk Telekom, şimdi de toptan hat kiralama bedellerine %66 zam yapıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, taahhütsüz ve AKN'siz internet servis sağlayıcısı TurkNet'in Bireysel İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Durmuş şunları söyledi:

"Türk Telekom, yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4.6 artırdı. Üzerine vergileri de koyunca operatörlerin yapacakları zam oranı bu rakamların çok daha üzerinde olacak. Alternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında. Satarken hiç kâr etmese, başka hiçbir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış, destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek."