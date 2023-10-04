"Al yearbook" akımına katılım artıyor: Yapay zeka uygulaması "EPIK" nasıl kullanılır?
"AI yearbook" ismi verilen bir yapay zekâ akımı sosyal medyayı etkisi altına almış durumda. EPIK isimli bir uygulamayla oluşturulan bu fotoğraflar, lisede popüler olsaydınız nasıl görüneceğinizi hayal etmenizi sağlıyor. Peki, "Al yearbook" akımı nedir? Yapay zeka uygulaması "EPIK" nasıl kullanılır?
Sosyal medya trendlerine yenileri ekleniyor. Son günlerde tüm interneti etkisi altına alan “Al yearbook” akımı da bunlardan biri. Kullanıcılar, yapay zekâdan yardım alarak 90’lı yıllardaki bir lise yıllığında yer alıyormuş gibi görünmelerini sağlayan fotoğraflar oluşturuyor.