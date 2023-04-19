Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı

ABD'nin Alaska eyaletinde gökyüzünde parlak mavi renkte dev bir sarmal göründü. Halk büyük bir şaşkınlık yaşarken, bazı sosyal medya kullanıcıları gizemli olayın "dünyayı ele geçirmeye çalışan bir UFO"dan kaynaklandığını düşündü. Sarmalın oluşma nedenini ise bilim insanları açıkladı.

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı - 1

ABD’nin Alaska eyaletinde yaşayan Kuzey ışıkları meraklıları, gökyüzünün  ortasında birkaç dakikalığına galaksiyi andıran açık mavi bir sarmalın belirmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Fotoğraf: Christopher Hayden/AP

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı - 2

GİZEMLİ SARMALIN NEDENİ NE?

Uzmanlar, ilginç görüntünün nedeni, dünyayı ele geçirmeye hazırlanıyormuş gibi görünen gizemli nesnenin ortaya çıkmadan yaklaşık üç saat önce California'dan fırlatılan bir SpaceX roketinden salınan fazla yakıt olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Todd Salat/AuroraHunter

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı - 3

Alaska Üniversitesi Fairbanks Jeofizik Enstitüsü'nden uzay fizikçisi Don Hampton, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Roketlerin bazen atılması gereken fazla yakıtları olur. Roketler yüksek   irtifalarda uçtuklarında fazla yakıt buza dönüşür. Güneş ışığı buzdan yansıyınca ise gökyüzünde girdap şeklinde bir görüntü oluşur." diye konuştu.

Fotoğraf: Randell Mailloux /Facebook

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı - 4

UFO'YA BENZETİLDİ

Bununla birlikte, Alaska’daki gökyüzünü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları çektiği fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar, büyük bir beğeniyle karşılanırken, olayın nedenini bilmeyen bazı kullanıcılar onu UFO’ya benzetti. 

Fotoğraf: Debbie Mitchell

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı - 5

Diğer taraftan, gökyüzündeki spirale neden olan SpaceX roketi, geçen Cumartesi günü California’daki Vandenberg uzay üssünden yaklaşık 25 uyduyla birlikte havalandı.

Fotoğraf: Elizabeth Withrall

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı - 6

Ocak ayında, Hawaii'nin Büyük Adası üzerinde de  başka bir sarmal görülmüştü. Araştırmacılar bunun Florida'da bir SpaceX roketi ile havalanan bir askeri GPS uydusunun fırlatılmasından kaynaklandığını açıklamıştı. 

Fotoğraf: Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi

Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı - 7

Fotoğraf: Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi

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