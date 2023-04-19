Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı

Ocak ayında, Hawaii'nin Büyük Adası üzerinde de başka bir sarmal görülmüştü. Araştırmacılar bunun Florida'da bir SpaceX roketi ile havalanan bir askeri GPS uydusunun fırlatılmasından kaynaklandığını açıklamıştı.

Fotoğraf: Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi