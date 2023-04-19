Alaska'da gökyüzünde devasa gizemli bir sarmal göründü: Bilim insanları nedenini açıkladı

ABD’nin Alaska eyaletinde yaşayan Kuzey ışıkları meraklıları, gökyüzünün ortasında birkaç dakikalığına galaksiyi andıran açık mavi bir sarmalın belirmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Fotoğraf: Christopher Hayden/AP
Uzmanlar, ilginç görüntünün nedeni, dünyayı ele geçirmeye hazırlanıyormuş gibi görünen gizemli nesnenin ortaya çıkmadan yaklaşık üç saat önce California'dan fırlatılan bir SpaceX roketinden salınan fazla yakıt olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Todd Salat/AuroraHunter
Alaska Üniversitesi Fairbanks Jeofizik Enstitüsü'nden uzay fizikçisi Don Hampton, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Roketlerin bazen atılması gereken fazla yakıtları olur. Roketler yüksek irtifalarda uçtuklarında fazla yakıt buza dönüşür. Güneş ışığı buzdan yansıyınca ise gökyüzünde girdap şeklinde bir görüntü oluşur." diye konuştu.
Fotoğraf: Randell Mailloux /Facebook
Bununla birlikte, Alaska’daki gökyüzünü izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları çektiği fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar, büyük bir beğeniyle karşılanırken, olayın nedenini bilmeyen bazı kullanıcılar onu UFO’ya benzetti.
Fotoğraf: Debbie Mitchell
Diğer taraftan, gökyüzündeki spirale neden olan SpaceX roketi, geçen Cumartesi günü California’daki Vandenberg uzay üssünden yaklaşık 25 uyduyla birlikte havalandı.
Fotoğraf: Elizabeth Withrall
Ocak ayında, Hawaii'nin Büyük Adası üzerinde de başka bir sarmal görülmüştü. Araştırmacılar bunun Florida'da bir SpaceX roketi ile havalanan bir askeri GPS uydusunun fırlatılmasından kaynaklandığını açıklamıştı.
Fotoğraf: Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi
Fotoğraf: Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi