Albert Einstein’in genel görelilik teorisi 100 yıl sonra kanıtlandı: Stanford araştırmacıları uzayın büküldüğünü ilk kez gözlemledi

EINSTEIN 1915'TE TEORİYİ ORTAYA ATTI

Bununla birlikte, Stanford Üniversitesi astrofizikçisi Dan Wilkins, araştırmayı yürütürken bir dizi parlak X-ışın parlaması gözlemledi ve ardından teleskoplar beklenmedik bir şey kaydetti: X-ışınlarının daha küçük ve farklı "renklerde" olan ek parlamaları...

Einstein'ın 1915'te kaleme aldığı ünlü teorisi, kütleli nesnelerin uzay-zamanda yerçekimi olarak hissedilen bir bozulmaya neden olduğunu belirledi.