Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı
Bilim insanları, evrenin yaklaşık 1 milyar yaşında olduğu ilk zamanlarını inceledi. Araştırmacılar, her şeyin şimdikine kıyasla 5 kat daha yavaş hareket ettiğini keşfetti. Çalışmanın sonuçları, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisini destekledi.
Uzmanlar, evrenin genişliği göz önüne alındığında, onun ilk günlerini incelemenin zamanda geriye gitmek anlamına geldiğini belirtti. Buna göre, en eski galaksilerden gelen soluk ışık, Dünya'ya ulaşmak için hala evren boyunca seyahat ediyor. Bu durum ise bilim insanlarına evrenin ilk aşamalarını anlamalarına olanak tanıyor.