Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı

Bilim insanları, evrenin yaklaşık 1 milyar yaşında olduğu ilk zamanlarını inceledi. Araştırmacılar, her şeyin şimdikine kıyasla 5 kat daha yavaş hareket ettiğini keşfetti. Çalışmanın sonuçları, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisini destekledi.

Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 1

Uzmanlar, evrenin genişliği göz önüne alındığında, onun ilk günlerini incelemenin zamanda geriye gitmek anlamına geldiğini belirtti. Buna göre, en eski galaksilerden gelen soluk ışık, Dünya'ya ulaşmak için hala evren boyunca seyahat ediyor. Bu durum ise bilim insanlarına evrenin ilk aşamalarını anlamalarına olanak tanıyor. 

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Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 2

Ancak, araştırmacılar yaklaşık 13,8 milyar yıl önce Büyük Patlama ile oluşan eski evrene bakmanın inanılmaz derecede zor bir iş olduğunu ifade ederek, ışığın farklı dalga boylarında gözlem yapan teleskopların erişiminin evren boyunca ancak bir yere kadar uzanabileceğini belirtti.

Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 3

Bu nedenle bilim insanları, bir tür zaman çizelgesi olarak kullanılabilecek bir kuasara yönlendi. 

Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 4

"KOZMİK BİR SAAT NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Diğer taraftan, bir kuasar ya da erken bir galaksinin merkezindeki hiperaktif süper kütleli kara delik o kadar parlak ki Samanyolu galaksisini 100 kat daha fazla gölgede bırakabiliyor. Bu parlaklık, araştırmacıların evrendeki zamanı izlemek için kullanabilecekleri kozmik bir saat görevi görüyor.

Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 5

Sydney Üniversitesi Fizik Okulu ve Sydney Astronomi Enstitüsü'nde astrofizik profesörü olan çalışmanın başyazarı Geraint Lewis, kuasarları zaman içinde gözlemlenin evrenin yaşlandıkça nasıl hızlandığının görülmesini sağladığını söyledi. 

Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 6

"ZAMAN BEŞ KAT DAHA YAVAŞTI"

Lewis yaptığı açıklamada, "Evrenin bir milyar yıldan biraz daha yaşlı olduğu bir zamana baktığımızda, zamanın beş kat daha yavaş akıyor gibi göründüğünü görüyoruz." dedi.

Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 7

EVRENİN GENİŞLEMESİ

Araştırmalar, evrenin bilim insanlarının hala anlamaya çalıştığı bir hızda genişlediğini gösteriyor. Evrenin ilk günlerinde neler olduğunu ortaya çıkarmak, bilim insanlarının evrenin kökeni, nasıl evrimleştiği ve geleceğinin ne getireceği konusundaki en büyük gizemleri çözmelerine yardımcı olabilir.

Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 8

Lewis, "Einstein sayesinde zaman ve uzayın iç içe geçtiğini ve Büyük Patlama'nın tekilliğinde zamanın başlangıcından bu yana evrenin genişlediğini biliyoruz.

Albert Einstein'ın teorisine destek: Zaman, evrenini ilk aşamasında 5 kat daha yavaştı - 9

Uzayın bu genişlemesi, erken evren gözlemlerimizin bugün akan zamandan çok daha yavaş görünmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu çalışmada, bunu Büyük Patlama'dan yaklaşık bir milyar yıl sonrasına kadar tespit ettik." ifadelerini kullandı.

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